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Sprogimo Damasko kavinėje aukų skaičius išaugo iki 10

2026 m. liepos 3 d. 19:41
Sirijos sveikatos apsaugos ministerija penktadienį pranešė, kad žuvusiųjų per vakar vienoje iš Damasko kavinių įvykusį sprogimą skaičius išaugo iki 10, o sužeistųjų – iki 21.
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Atsakomybės už šį daugiausiai gyvybių nuo praėjusių metų savižudžio įvykdyto sprogimo bažnyčioje nusinešusį išpuolį kol kas niekas neprisiėmė.
Incidentas įvyko netoli sostinės Teisingumo rūmų – svarbaus vyriausybės pastato, po jo šioje judrioje vietoje kilo panika.
Valdžios institucijų teigimu, sprogimą sukėlė įvykio vietoje padėtas sprogstamasis įrenginys. Savadarbė bomba svėrė apie vieną kilogramą ir buvo pripildyta metalinių skeveldrų.
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Sveikatos apsaugos ministerija anksčiau buvo pranešusi, kad per sprogimą žuvo devyni žmonės, dar 20 žmonių buvo sužeista.
Nuo 2024 m. gruodžio, kai buvo nuverstas ilgametis valdovas Basharas al-Assadas, naujosios Sirijos valdžios institucijos, vadovaujamos prezidento Ahmedo al– Sharaa‘os, siekia užtikrinti visišką kontrolę, atkurti saugumą ir suvienyti šalį.
Nuo to laiko, kai valdžią perėmė naujoji valdžia, Damaske įvyko daugybė išpuolių ir incidentų.
Pragaištingiausias iš jų įvyko 2025 m. birželio mėnesį vienoje iš Damasko bažnyčių, jo metu žuvo 25 žmonės.
Vėliau atsakomybę už šį savižudžio išpuolį prisiėmė sunitų islamistų grupuotė, o valdžios institucijos kaltę už jį priskyrė „Islamo valstybės“ grupuotei.
Pastaruoju metu įvyko ir daugiau incidentų, pavyzdžiui, gegužės mėnesį Damasko senamiestyje sprogus automobiliui žuvo karys.
SirijaDamaskas

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