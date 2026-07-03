Vatikane – nesutarimai: iš Bažnyčios šalina ultrakonservatyvius vyskupus

Vatikano Tikėjimo mokymo dikasterija paskelbė, kad iš Bažnyčios bus pašalinti keturi naujai įšventinti tradicionalistų grupės vyskupai ir dar du šio laipsnio dvasininkai. Dėl to jie netenka visų bažnytinių pareigų.
Įšventindami vyskupus prieš aiškią popiežiaus Leono XIV valią, jie atliko „schizminio pobūdžio veiksmą“, sakoma paskelbtame Vatikano dekrete.
Šis terminas reiškia poelgį, kuriuo siekiama sukelti skilimą Katalikų Bažnyčioje. Įtakingoji Tikėjimo mokymo dikasterija įspėjo draugijos dvasininkus ir pasauliečius neprisijungti prie schizmos.
Karas Irane toliau kursto aistras tarp D. Trumpo ir Vatikano: pasisakė popiežius Leonas XIV
Ekskomunikavimas konkrečiai paveikė Ispanijos vyskupą Alfonso de Galarretą, kuris atliko įšventinimo apeigas, ir keturis naujus vyskupus – Pascalį Schreiberį iš Šveicarijos, Michaelą Goldade iš Jungtinių Valstijų ir Michelį Poinsinet de Sivry bei Marcą Hanappier iš Prancūzijos. Dėl savo vaidmens paveiktas ir vyskupas Bernardas Fellay iš Šveicarijos.
Šv. Pijaus X draugija naujus vyskupus trečiadienį įšventino Ekonėje (Šveicarija), nepaisydama aiškių Vatikano perspėjimų. Vatikanas dar prieš kelias savaites buvo aiškiai pasakęs, kad toks ėjimas be popiežiaus sutikimo reikš automatinį ekskomunikavimą.
Naujausias įvykis paaštrino jau kelis dešimtmečius rusenusį konfliktą.
Susiję straipsniai
Minimą draugiją 1970 m. įkūrė prancūzas arkivyskupas Marcelis Lefebvre‘as. Ji atmeta pagrindines Vatikano II susirinkimo (1962–1965 m.) reformas. Šio susirinkimo metu buvo iš esmės pakeisti santykiai su kitais krikščionimis, žydais ir kitomis religijomis, taip pat su pasauliečiais, ir buvo leista laikyti Mišias ne lotynų, o vietinėmis kalbomis.
Jau 1988 m. M. Lefebvre‘as įšventino keturis vyskupus prieš popiežiaus Jono Pauliaus II valią. Jis ir naujai įšventinti vyskupai po to buvo ekskomunikuoti.
Tačiau popiežius Benediktas XVI, demonstruodamas susitaikymo gestą, 2009 m. panaikino šią griežtą bažnytinę bausmę. Toks vokiečio popiežiaus sprendimas sukėlė pasaulinę kritikos bangą, nes tarp keturių tuo metu įšventintų vyskupų buvo britas holokausto neigėjas Richardas Williamsonas.