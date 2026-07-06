Filipinuose prasidėjo istorinis viceprezidentės S. Duterte apkaltos procesas

„Skelbiu viceprezidentės Saros Duterte apkaltos proceso pradžią“, – po vidurdienio pranešė Senato pirmininkas Shervinas Gatchalianas.
S. Duterte nedalyvavo proceso atidaryme, nusprendusi, kad jai atstovaus advokatas.
„Įrodinėjimo pareiga tenka kaltintojams, – teigė ji savo pareiškime. – Sprendimas dalyvauti per advokatą, o ne liudyti asmeniškai, nesumažina atsakomybės ir nereiškia skaidrumo trūkumo.“
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Senato pastato apsaugai buvo pasitelkta daugiau nei 6 000 policijos pareigūnų, nes buvo tikimasi, kad prasidedant procesui, kuris truks 92 dienas, prie pastato susirinks S. Duterte palaikytojai ir priešininkai.
Šis apkaltos procesas yra pirmasis atvejis, kai prieš senatorius-teisėjus stoja antroji pagal rangą Filipinų pareigūnė, ir pirmasis bet kurio valstybės pareigūno apkaltos procesas per pastaruosius 14 metų.
S. Duterte kaltinama netinkamu valstybės lėšų panaudojimu, nepaaiškinamo turto sukaupimu ir grasinimais prezidento Ferdinando Markoso jaunesniojo bei jo žmonos gyvybėms.
Nuteisimas Senate reikštų, kad S. Duterte netenka pareigų ir visam laikui praranda teisę eiti bet kokias viešąsias pareigas, taip pat ir dalyvauti 2028 m. prezidento rinkimuose.
Analitikai pažymi, kad net ir išteisinimas po kelis mėnesius truksiančio proceso, kuris bus transliuojamas per televiziją, gali politiškai susilpninti S. Duterte.
Jos tėvas, buvęs prezidentas Rodrigo Duterte, yra sulaikytas ir laukia teismo Tarptautiniame baudžiamajame teisme (TBT) dėl įtariamų nusikaltimų žmoniškumui, padarytų vykdant kruviną kovą su narkotikais jo prezidentavimo laikotarpiu 2016–2022 m.
F. Marcosas jaunesnysis paragino S. Duterte dalyvauti
F. Marcosas jaunesnysis sekmadienį pareiškė, kad tikisi, jog viceprezidentė dalyvaus teismo procese ir atsakys į jai pareikštus kaltinimus ne per savo advokatus, o asmeniškai.
„Jei kaltinamoji galėtų atsakyti asmeniškai, žinoma, procesas taptų aiškesnis ir paprastesnis“, – sakė jis.
S. Duterte ir F. Marcosas jaunesnysis 2022 m. rinkimuose dalyvavo kaip komanda. Tačiau ji pradėjo byrėti jau 2023 m. dėl nesutarimų politikos klausimais. S. Duterte 2024 m. birželį atsistatydino iš ministrų kabineto.