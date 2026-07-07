Devynios šalys steigs Gynybos, saugumo ir atsparumo banką

Iniciatyvą įsteigti tokį banką pasiūlė Kanada, o prie jos vėliau prisijungė Latvija, Albanija, Belgija, Graikija, Liuksemburgas, Rumunija, Turkija ir Ukraina.
Apie banko steigimą paskelbta Turkijos sostinėje Ankaroje šiuo metu vykstančiame NATO viršūnių susitikime.
Bendrame pareiškime minėtų šalių vadovai pabrėžė, kad NATO valstybėms narėms didinant gynybos išlaidas, taip pat plečiant gamybos ir stiprinant karinius pajėgumus, būtina veiksmingiau naudoti tiek viešuosius, tiek privačiuosius finansinius išteklius. Todėl jos įsipareigojo bendradarbiauti siekdamos įsteigti naują tarptautinę finansų įstaigą, kuri skatins investicijas į gynybą, saugumą ir atsparumą.
Steigsimas Gynybos, saugumo ir atsparumo bankas užtikrins stabilesnes skolinimo galimybes, pagerins prieigą prie finansavimo, sumažins finansavimo kaštus ir prisidės prie valstybių narių gynybos pramonės plėtros bei jų gamybos pajėgumų didinimo, teigė devynių šalių vadovai. Pasak jų, naujuoju banku bus siekiama ne pakeisti esamus nacionalinius ar tarptautinius finansavimo mechanizmus, o juos papildyti.
Šalys steigėjos įsipareigojo suteikti reikiamą politinę paramą, kad šis bankas galėtų pradėti visavertę veiklą 2027 m. pradžioje.