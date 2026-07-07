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Prancūzijos kraštutinių dešiniųjų lyderė M. Le Pen sako, kad vis dar ketina siekti prezidento posto

2026 m. liepos 7 d. 22:28
Prancūzijos kraštutinių dešiniųjų lyderė Marine Le Pen antradienį pareiškė, kad kitais metais sieks prezidento posto. Apie tokį sprendimą ji pranešė po to, kai po skundo pateikimo buvo patvirtintas apkaltinamasis nuosprendis dėl lėšų pasisavinimo, tačiau politikė sakė, kad šį verdiktą skųs šalies aukščiausiajam teismui.
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„Šįvakar esu kandidatė prezidento rinkimuose“, – televizijai TF1 teigė M. Le Pen.
Taip ji išsklaidė netikrumą, tvyrojusį dėl to, ar ji ketvirtą kartą sieks užimti aukščiausią postą rinkimuose, kurie laikomi geriausia jos partijos galimybe iškovoti teisę eiti šias pareigas.
Pernai žemesnės instancijos teismas skyrė tris kartus į Prancūzijos prezidento postą kandidatavusiai M. Le Pen penkerių metų draudimą eiti viešąsias pareigas ir dvejų metų laisvės atėmimo bausmę už įtariamą suklastotų darbo vietų aferą Europos Parlamente. Tai pakirto jos ambicijas kandidatuoti ketvirtą kartą.
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Po teismo sprendimo M. Le Pen politinė ateitis liko neaiški, nes teismas leido jai kandidatuoti, tačiau nešiojant elektroninę apykoję, kuri gali trukdyti prezidento rinkimų kampanijai.
Paryžiaus apeliacinis teismas pripažino M. Le Pen kalta dėl minėtos aferos, tačiau sušvelnino bausmę, uždrausdamas jai eiti pareigas 15 mėnesių ir skirdamas vienerių metų laisvės atėmimo bausmę nešiojant elektroninę apykoję.
Draudimas, įsigaliojęs 2025 m. kovo mėnesį, baigsis šiais metais, o tai atveria jai kelią dalyvauti kitų metų balandį ir gegužę numatytuose rinkimuose.
Naujausios apklausos daugiausia rodo, kad kraštutiniai dešinieji pirmaus kitais metais vyksiančių rinkimų pirmajame rate. Gegužę atlikta apklausa leidžia manyti, kad M. Le Pen galėtų laimėti pakartotinius rinkimus, jei juose dalyvautų.
Marine Le PenPrancūzija

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