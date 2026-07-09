NATO vadovai iš Turkijos prezidento gavo po pistoletą dovanų

Vokietijos vyriausybės atstovas trečiadienį naujienų agentūrai „dpa“ pranešė, jog F. Merzo revolveris buvo perduotas Vokietijos ambasadai, kad jį būtų galima tinkamai įvežti į šalį ir vėliau įtraukti į oficialių dovanų sąrašą.
Kaip praneša dienraštis „The Guardian“ ir naujienų agentūra „Press Association“, apie šias dovanas skrisdamas iš viršūnių susitikimo namo žurnalistams pasakojo ir Didžiosios Britanijos ministras pirmininkas Keiras Starmeris.
K. Starmerio teigimu, R. Erdoganas panašias dovanas įteikė visiems viršūnių susitikime dalyvavusiems NATO vadovams, o ant kiekvieno ginklo buvo išgraviruotas gavėjo vardas.
Susiję straipsniai
Nors R. Erdoganas nurodė, kad eksporto kontrolės priemonės šiai dovanai negalioja, K. Starmeris savo revolverį paliko Turkijoje, kad jis būtų išimtas iš apyvartos, nes jį įvežti į Jungtinę Karalystę nebūtų galima pagal griežtus šios šalies ginklų kontrolės įstatymus, teigiama žiniasklaidos pranešimuose.
Turkijos prezidentūra į naujienų agentūros „dpa“ prašymą pakomentuoti šiuos pranešimus kol kas neatsakė.
NATO (Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacija)Recepas Tayyipas ErdoganasTurkija
Rodyti daugiau žymių