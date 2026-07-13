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D. Trumpas pranešė ketvirtadienį pasakysiantis kalbą tautai

2026 m. liepos 13 d. 22:58
JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad ketvirtadienį geriausiu laiku kreipsis į tautą. Jis tai pranešė smarkiai paaštrėjus JAV ir Irano karo veiksmams.
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„Prezidentas Trumpas ketvirtadienio vakarą, 21 val. Rytų pakrantės (penktadienį 3 val. Lietuvos) laiku pasakys kalbą tautai. Dėkoju už jūsų dėmesį šiam reikalui!“ – pirmadienį savo „Truth Social“ tinkle parašė D. Trumpas.
Jis neatskleidė kalbos temos, o Baltieji rūmai iš karto neatsakė į prašymą pateikti išsamesnę informaciją.
Tačiau pranešimas pasirodė praėjus kelioms valandoms, kai D. Trumpas pareiškė, kad atnaujins JAV karinio jūrų laivyno blokadą Iranui ir kad Vašingtonas įves 20 proc. mokestį laivams, plaukiantiems Hormuzo sąsiauriu.
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Pastarasis svarbus D. Trumpo kreipimasis į tautą per televiziją buvo balandžio 1 d., kai jis pirmą kartą viešai teisino karą su Iranu, praėjus daugiau nei mėnesiui po JAV ir Izraelio karinės kampanijos pradžios.
Toje kalboje, pasakytoje Baltuosiuose rūmuose, jis išdėstė savo argumentus dėl konflikto. Jam kilus, naftos kainos išaugo, o D. Trumpo populiarumas sumažėjo.
Donaldas Trumpas (Donald Trump)Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV)Iranas
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