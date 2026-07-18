Niujorko meras svarsto suimti B. Netanyahu per JT susitikimą

Šis jo pareiškimas šeštadienį paskelbtame interviu sulaukė griežto B. Netanyahu stovyklos atsako.
„Manau, kad ministras pirmininkas Netanyahu turėtų būti Hagoje“, – „The New York Times“ sakė Z. Mamdani.
„Jis yra karo nusikaltėlis, Tarptautinis Baudžiamasis Teismas pateikė jam kaltinimus“, – sakė Niujorko meras.
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Kairuolis Z. Mamdani, vadinantis Izraelį „apartheido režimu“, pridūrė: „Tokios nuomonės laikosi daugelis vien jau dėl to, ką jo veiksmai lėmė per daugelį pastarųjų metų“.
Z. Mamdani pripažino, kad nėra tikras, ar turi teisę įsakyti Niujorko policijos departamentui sulaikyti užsienio lyderį, tačiau aptaria tai su miesto teisininkų komanda.
„Padarysime viską, ką įstatymas man leidžia daryti Niujorke“, – sakė jis.
JT Generalinė Asamblėja, svarbus pasaulio lyderių susibūrimas, vyks rugsėjį JT būstinėje Niujorke.
Z. Mamdani yra žadėjęs pasiųsti Niujorko policijos departamentą vykdyti TBT ieškomų lyderių arešto orderius, įskaitant B. Netanyahu arba Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną.
Hagoje įsikūręs TBT 2024 m. pareiškė turintis pagrįstų priežasčių manyti, kad B. Netanyahu yra atsakingas už įtariamus karo nusikaltimus ir nusikaltimus žmoniškumui, susijusius su Izraelio puolimu Gazos Ruože po precedento neturinčio „Hamas“ išpuolio 2023 m. spalio 7 dieną.
Izraelio ambasadorius Jungtinėse Tautose Danny Danonas pasmerkė Z. Mamdani.
„Užuot sutelkęs dėmesį į savo, kaip mero, pareigas ir kovojęs su kylančia antisemitizmo banga savo mieste, jis pasirinko kurstyti priešiškumą ir siekti spaudos dėmesio, puldamas Izraelio valstybę“, – socialiniame tinkle X parašė D. Danonas.
„Tai nieko nepakeis. Izraelio ministras pirmininkas @netanyahu atvyks į Niujorką, su pasididžiavimu kreipsis į Jungtinių Tautų Generalinę Asamblėją ir stos prieš pasaulį, kad pareikštų Izraelio tiesą ir jo tvirtą teisę ginti savo piliečius“, – sakė ambasadorius ir pridūrė, kad jeigu reikia ką nors suimti, tai turėtų būti Niujorko meras Z. Mamdani.
Neseniai Niujorko radijo laidoje B. Netanyahu apkaltino Z. Mamdani „Hamas“ rėmimu.
„Manau, kad jis slapta nekenčia Amerikos“, – sakė B. Netanyahu.
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