Jungtinė Karalystė turi naują premjerą

Atsistatydinusį Keirą Starmerį poste keičiantis A. Burnhamas tapo jau septintuoju Jungtinės Karalystės premjeru nuo 2016 m. pradžios.
Pasak Bakingamo rūmų pranešimo, pirmadienį, iš pareigų pasitraukiančiam Keirui Starmeriui oficialiai pateikus atsistatydinimo pareiškimą, Didžiosios Britanijos karalius Karolis III paskyrė Andy Burnhamą ministru pirmininku.
„Parlamento narys Andrew Burnhamas priėmė karaliaus pasiūlymą ir, skiriamas ministru pirmininku, pabučiavo jam ranką“, – teigiama Bakingamo rūmų pranešime, kuriame taip pat nurodoma, kad karalius paprašė jo suformuoti naują vyriausybę.