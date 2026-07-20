Netikėta žinia: traukiasi pagrindinis JAV derybininkas su A. Lukašenka

Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV) šiam diplomatui buvo patikėjusios Baltarusijos klausimus Valstybės departamente.
Apie C. Smitho pasitraukimą portalui patvirtino du tarpusavyje nesusiję ir su situacija susipažinę šaltiniai. Vieno jų teigimu, diplomatas profesinę karjerą tęs Moldovoje, tačiau veikiausiai jau ne Valstybės departamente.
C. Smithas kelis kartus lankėsi Minske, kur vedė derybas su Baltarusijos režimo vadovu Aliaksandru Lukašenka, ir dalyvavo išlaisvinant politinius kalinius. Aktyvėjant Vašingtono ir Minsko dialogui jis tapo vienu svarbiausių JAV derybininkų Baltarusijos klausimu.
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„Galiu tvirtai pasakyti, kad, kad ir kur C. Smithas dirbtų toliau, Baltarusija liks jo širdyje. Jis yra vienas labiausiai atsidavusių, labiausiai patyrusių ir daugiausia žinių apie Baltarusiją bei visą regioną turinčių JAV pareigūnų, todėl esame labai dėkingi už jo atsidavimą ir paramą visus šiuos metus“, – galimus pasikeitimus komentavo S. Cichanouskajos patarėjas D. Kučynskis.
Demokratinės lyderės biuras diplomatą yra pavadinęs „nuosekliausiu partneriu JAV“.
Svarbios pareigos
C. Smithas yra aukšto rango karjeros diplomatas JAV užsienio tarnyboje. Valstybės sekretoriaus padėjėjo pavaduotoju Rytų Europos reikalams jis dirba nuo 2023 m. liepos, taip pat kalba rusiškai ir turkiškai.
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2022–2023 m. C. Smithas ėjo JAV ambasados Kyjive vadovo pavaduotojo pareigas. Vėliau jis tapo vienu svarbiausių amerikiečių diplomatų, dirbančių Baltarusijos klausimu.
2023 m. gruodį C. Smithas sakė, kad „labai liūdna matyti, kaip A. Lukašenka išnaudoja Baltarusiją, siekdamas savo savanaudiškų tikslų“. Jis taip pat pabrėžė, kad JAV yra pasirengusios padėti demokratinėms jėgoms siekti A. Lukašenkos atsakomybės už Ukrainos vaikų perkėlimą.
2025 m., suaktyvėjus Vašingtono ir Minsko dialogui, C. Smithas tapo vienu pagrindinių derybininkų. 2025 m. vasarį jis dalyvavo operacijoje, per kurią iš Baltarusijos buvo išvežti du politiniai kaliniai ir vienas JAV pilietis.
Diplomatas priklausė į Minską atskridusiai komandai ir ten susitiko su A. Lukašenka bei KGB vadovu Ivanu Terteliu. Komentuodamas žmonių išlaisvinimą C. Smithas pareiškė, kad tai buvo „vienašalis A. Lukašenkos valdžios gestas“ ir kad jo valdžia „už šiuos mainus nieko negavo“.
A. Lukašenka taip pat yra viešai kalbėjęs apie amerikiečių diplomatą. 2026 m. kovą, komentuodamas derybas su JAV, Baltarusijos režimo vadovas pareiškė, kad „C. Smithas atliko ir, tikriausiai, vis dar atlieka pagrindinį vaidmenį“.
2026 m. kovo 19 d. Minske vykusiose JAV delegacijos derybose su A. Lukašenka C. Smithas buvo nufotografuotas greta Johno Cole’o. Nuotrauką paskelbė A. Lukašenkos spaudos tarnyba.
D. Kučynskio duomenimis, 2024–2025 m. S. Cichanouskajos biuro atstovai su C. Smithu surengė aštuonis tiesioginius susitikimus Vilniuje ir Vašingtone.
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