Moldovos parlamentas naujuoju ministru pirmininku išrinko finansų ekspertą

Už 44 metų V. Tofaną balsavo parlamento nariai iš prezidentės Maios Sandu provakarietiškos valdančiosios Veiksmo ir solidarumo partijos.
V. Tofanas pakeis Alexandru Munteanu, liepos pradžioje netikėtai paskelbusį, kad atsistatydina. Jis ėjo pareigas vos aštuonis mėnesius. Pasak Moldovos žiniasklaidos, A. Munteanu atsistatydino kilus keliems skandalams, susijusiems ne tik su vyriausybe, bet ir su prezidentės artimiausia aplinka.
Skurdi agrarinė valstybė tarp Ukrainos ir Europos Sąjungos narės Rumunijos nuo 2022 m. yra kandidatė įstoti į ES. Uždniestrė, daugiau nei 30 metų atsiskyrusi nuo Moldovos ir gyvenama daugiausia rusakalbių, yra laikoma Maskvos forpostu regione.