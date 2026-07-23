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Čekijoje sudužo kariuomenės sraigtasparnis su penkiais kariais, vienas žuvo

2026 m. liepos 23 d. 16:29
Čekijoje sudužo kariuomenės sraigtasparnis, kuriuo skrido penki kariai. Vienas jų žuvo, pranešė naujienų agentūra ČTK, remdamasi gelbėtojais. Sužeistieji gelbėjimo sraigtasparniais ir greitosios pagalbos automobiliais nugabenti į ligonines.
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Nelaimė įvyko kariniame aerodrome Namešt nad Oslavau mieste, pranešė kariuomenė tinkle „X“. Šis aerodromas yra pagrindinė Čekijos karinių sraigtasparnių operacijų bazė ir yra už 160 km į pietryčius nuo Prahos. Duomenys apie incidento priežastis kol kas neskelbiamos.
Katastrofą patyręs „UH-1Y Venom“ tipo sraigtasparnis yra moderni JAV gamintojo „Bell Textron“ legendinės serijos „Huey“ modifikacija. Šio tipo orlaiviai Čekijoje pradėti naudoti 2023 m. Jie pakeitė pasenusius sovietinės gamybos „Mi-35“ tipo kovinius ir transporto sraigtasparnius, kurie buvo perduoti Ukrainai.
Čekija nuo 1999 m. yra NATO gynybinio aljanso narė.
ČekijaKariuomenėsraigtasparnis

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