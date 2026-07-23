Čekijoje sudužo kariuomenės sraigtasparnis su penkiais kariais, vienas žuvo

Nelaimė įvyko kariniame aerodrome Namešt nad Oslavau mieste, pranešė kariuomenė tinkle „X“. Šis aerodromas yra pagrindinė Čekijos karinių sraigtasparnių operacijų bazė ir yra už 160 km į pietryčius nuo Prahos. Duomenys apie incidento priežastis kol kas neskelbiamos.
Katastrofą patyręs „UH-1Y Venom“ tipo sraigtasparnis yra moderni JAV gamintojo „Bell Textron“ legendinės serijos „Huey“ modifikacija. Šio tipo orlaiviai Čekijoje pradėti naudoti 2023 m. Jie pakeitė pasenusius sovietinės gamybos „Mi-35“ tipo kovinius ir transporto sraigtasparnius, kurie buvo perduoti Ukrainai.
Čekija nuo 1999 m. yra NATO gynybinio aljanso narė.