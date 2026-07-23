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Suglumo dėl mįslingo vaizdo įrašo: pastebėjo D. Trumpo antrininką?

2026 m. liepos 23 d. 21:07
Lrytas.lt
Kairiųjų pažiūrų komikas Jonas Stewartas pirmadienį nustebo pastebėjęs vyrą, stulbinamai panašų į Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) vadovą Donaldą Trumpą, vaikščiojantį šalia prezidento, rašo „New York Post“
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J. Stewartas jį pavadino „atsarginiu Trumpu“. Tačiau kas iš tikrųjų buvo tas asmuo?
Laidos „The Daily Show“ vedėjas parodė vaizdo įrašą, kuriame D. Trumpas kalbasi su žurnalistais Jungtinėje Andrews oro pajėgų bazėje po pasaulio futbolo čempionato finalo Naujajame Džersyje.
Įraše buvo matyti tamsiai mėlynu kostiumu ir mėlynu kaklaraiščiu vilkintis vyras, kuris atrodė esąs maždaug tokio pat amžiaus kaip D. Trumpas, panašaus sudėjimo ir eisenos.

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Jis vaikščiojo netoli „Air Force One“ tuo pačiu metu, kai prezidentas kalbėjo žiniasklaidai.
Tai visiškai sutrikdė J. Stewartą. „Kas vyksta su tuo vaikinu už Trumpo? Galime dar kartą tai parodyti? Gal galite priartinti?“ – po vaizdo įrašo peržiūros klausė komikas..
„Kas, po velnių, yra šitas žmogus? Kas jis toks? O Dieve! Ar tai atsarginis Trumpas?“ – suglumęs sušuko komikas.
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J. Stewartas toliau juokais svarstė, kad paslaptingasis vyras galbūt dirba kaip D. Trumpo antrininkas.
„Palaukite, ką? Palaukite, kas? Ką? Ar tai atsarginis Trumpas, ar tai pats Trumpas? Palaukite, ar tas, su kuriuo mes iki šiol turėjome reikalų, yra atsarginis Trumpas, ar čia tikrasis Trumpas?“ – sakė jis.
Paaiškėjo, kad D. Trumpo antrininkas greičiausiai yra ne kas kitas, o jo uošvis Viktoras Knavsas, kuris kartu su prezidentu ir savo dukra, pirmąja ponia Melania Trump, dalyvavo pasaulio futbolo čempionato finale.
V. Knavsas nebūtų idealus kandidatas į D. Trumpo dublerio vaidmenį, nes jis yra dvejais metais vyresnis už prezidentą, jo plaukai žilesni ir jis yra gerokai žemesnis. Tačiau dėl pasirinkto kameros kampo jie atrodė neįtikėtinai panašūs.
Sąmokslo teorijos apie D. Trumpo administracijos naudojamus kūno dublerius buvo skleidžiamos ir anksčiau. Per pirmąją prezidento kadenciją internete plačiai paplito nepagrįsti teiginiai, kad Melania naudojosi savo antrininke.
Su vadinamaisiais „#FakeMelania“ kaltinimais net buvo susijęs piktas prezidento atsakas.
„Netikros naujienos suklastojo Melanijos nuotraukas ir paskleidė sąmokslo teorijas, esą tai iš tikrųjų ne ji stovi šalia manęs Alabamoje ir kitose vietose“, – 2019 m. kovą socialiniame tinkle „X“ rašė D. Trumpas.
„Laikui bėgant jos tampa tik dar labiau išprotėjusios!“ – piktinosi prezidentas.
JAVDonaldas Trumpas (Donald Trump)antrininkas
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