Indijos švietimo ministras po protestų paskelbė apie atsistatydinimą

„Išsiunčiau atsistatydinimo raštą ministrui pirmininkui“, – socialiniame tinkle „X“ pareiškė Dh. Pradhanas.
Socialiniuose tinkluose išpopuliarėjusi „Cockroach Janta Party“ (liet. Tarakonų liaudies partija, CJP) vadovavo studentų protestams, kilusiems reaguojant į egzaminų užduočių nutekėjimą. Ji siekia, kad švietimo sistemoje būtų imtasi sisteminių reformų.
Demonstracijos Naujojo Delio centre sustiprėjo ir pradėjo plisti į kitas šalies dalis. Policija šią savaitę prieš protestuotojus panaudojo ašarines dujas ir lazdas, kai jie bandė žygiuoti link parlamento.
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Pirmadienį ir penktadienį vyriausybė surengė du derybų ratus su CJP lyderiais, tačiau pažanga buvo nedidelė. Jaunimo vadovaujamas judėjimas nesitraukė nuo savo reikalavimų prieš kitą susitikimą, kuris buvo siūlomas šeštadienį.
D. Pradhanas apie atsistatydinimą paskelbė dar neprasidėjus šiam labai lauktam trečiajam derybų ratui.
„Man skaudu matyti pastarųjų 10 dienų įvykius. Man tai nėra asmeninio prestižo klausimas“, – rašte hindi kalba tvirtino jis.
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„Indijos jaunimo galia yra tikroji šios tautos stiprybė. Neleisime šalies jaunimui įstrigti užburtame painiavos rate“, – sakė jis.
Kai D. Pradhanas paskelbė apie pasitraukimą, protestuotojai ėmė džiūgauti.
„Mes tai padarėme“, – sakė CJP įkūrėjas Abhijeetas Dipke.
Judėjimo metu dėmesys vėliau taip pat buvo skiriamas nuogąstavimams dėl nedarbo, jaunimo galimybėms ir tam, ką kritikai vadina vis labiau autoritariniu ministro pirmininko Narendros Modi valdymo stiliumi.
Šie protestai tapo vienu didžiausių iššūkių N. Modi administracijai nuo jo perrinkimo 2024 m.
Protestuotojai dar reikalavo kompensacijų tiems, kuriuos paveikė egzaminavimo pažeidimai, ir protestuotojams iškeltų bylų nutraukimo, teigė CJP atstovas Ashutoshas Ranka.