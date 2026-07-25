TBT šalys narės dėl kaltinimų priekabiavimu nušalino vyriausiąjį prokurorą Khaną

Slaptame balsavime 82 iš 125 teismo šalių narių nusprendė, kad K. Khanas „padarė šiurkštų nusižengimą ir rimtai pažeidė pareigas, ir jį nušalino“, sakoma išplatintame pareiškime.
„Asamblėjos pirmininkas toliau ragina deramai gerbti visų susijusių šalių privatumą ir teises“, – pažymima pareiškime.
2024 m. artimas kolega apkaltino K. Khaną seksualiniu priekabiavimu. Britų teisininkas visus kaltinimus griežtai neigė.
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Birželio mėnesį jis buvo laikinai nušalintas nuo pareigų dėl įtarimų netinkamu elgesiu su viena darbuotoja. Ši moteris neseniai pakartojo atitinkamus kaltinimus per interviu JAV transliuotojui CNN.
K. Khanas vyriausiuoju prokuroru dirbo nuo 2021 m. ir siekė, kad būtų išduotas Izraelio ministro pirmininko Benjamino Netanyahu arešto orderis dėl įtariamų nusikaltimų Gazos kare.
Gynėjai: netinkamas elgesys nebuvo įrodytas
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Jungtinių Tautų (JT) komisija išnagrinėjo K. Khanui mestus kaltinimus ir 2025 m. pabaigoje teismui pateikė parengtą ataskaitą. Remiantis žiniasklaidos pranešimais, komisija nustatė, kad buvo įrodyta, jog K. Khanas be sutikimo turėjo seksualinį kontaktą su darbuotoju.
Tačiau trys teisėjai nustatė trūkumų JT atliktame tyrime ir pažymėjo, kad liudininkų patikimumas nebuvo pakankamai ištirtas.
Pasak K. Khano advokatų, komisija priėjo prie išvados, kad netinkamas elgesys ar pareigų pažeidimas nebuvo įrodytas, tačiau 21-os valstybės atstovai Statuto šalių asamblėjos biure nusprendė kitaip, todėl pareigūnas buvo nušalintas.
Šių įvykių fone JAV vyriausybė neseniai suintensyvino išpuolius prieš teismą. JAV jau yra įvedusios sankcijas teisėjams ir darbuotojams.
Nei JAV, nei Izraelis nėra šio teismo nariai.