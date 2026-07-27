Brazilija atšaukė ambasadorių Argentinoje dėl J. Milei pareiškimų

Taip pat ji iškvietė Argentinos ambasadorių reikalaudama paaiškinimo.
Šių veiksmų prireikė po to, kai J. Milei pasirodė dešiniųjų pažiūrų kandidato į Brazilijos prezidentus Flávio Bolsonaro nominacijos renginyje. Ten jis pavadino Lulą „vagimi“ ir „kaliniu“ ir paragino žmones nusisukti nuo to, ką apibūdino kaip Lotynų Amerikos „socialistinį šlamštą“.
„Nėra buvę precedento, kad užsienio prezidentas, būdamas šalies teritorijoje, įžeidinėtų ir užgauliotų valstybės vadovą, demokratines institucijas, įskaitant teisingumo sistemą, ir Brazilijos žmones“, – teigiama Brazilijos užsienio reikalų ministerijos pareiškime.
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Brazilija, didžiausia Lotynų Amerikos ekonomika, yra ir didžiausia Argentinos prekybos partnerė.
80 metų Lula spalio mėnesį sieks būti perrinktas kaip kairiosios Darbininkų partijos atstovas. Jo pagrindinis varžovas, 45 metų Flávio Bolsonaro, yra buvusio dešiniųjų pažiūrų prezidento Jairo Bolsonaro sūnus. J. Bolsonaro dėl bandymo surengti valstybės perversmą atlieka 27 metų laisvės atėmimo bausmę ir dėl sveikatos priežasčių jam skirtas namų areštas.
Savo kelionės metu J. Milei buvo suplanavęs aplankyti J. Bolsonaro, tačiau Aukščiausiojo Teismo teisėjas Alexandre‘as de Moraesas uždraudė šį susitikimą. Savo kalboje J. Milei teisėją pavadino „plikagalve šiukšle“.
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Brazilijos užsienio reikalų ministerija pranešė, kad buvo iškviestas Argentinos ambasadorius Danielis Raimondi, siekiant išreikšti Brazilijos pasipiktinimą dėl J. Milei pastabų ir pareikalauti paaiškinimo.
Šis incidentas laikomas rimčiausiu per pastaruosius dešimtmečius diplomatiniu konfliktu tarp abiejų Pietų Amerikos kaimyninių šalių.
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