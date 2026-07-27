Iranas teigia išsikvietęs Prancūzijos ambasadorių dėl tariamo kišimosi į vidaus reikalus

„Prancūzijos ambasadorius Teherane vakar buvo iškviestas į užsienio reikalų ministeriją, kur buvo pabrėžta, kad Prancūzijos vyriausybė turi nutraukti tokius veiksmus ir tokį kišimąsi į Irano vidaus reikalus, prisidengiant klaidinančiomis etiketėmis“, – kassavaitinėje spaudos konferencijoje sakė ministerijos atstovas Esmaeilas Baqaei.
Jis teigė, kad diplomatai „kišosi į Irano vidaus reikalus, prisidengdami bendradarbiavimu su pilietine visuomene“. Pasak E. Baqaei, jų veiksmai „jokiu būdu nebuvo pateisinami pagal 1961 m. Vienos konvenciją dėl diplomatinių santykių“.
Liepos 20 d. Prancūzijos užsienio reikalų ministras Jeanas-Noelis Barrot informavo, kad du Prancūzijos diplomatai Irane ankstesnę dieną atsidūrė Irano pareigūnų akiratyje ir patyrė „labai rimtą“ Islamo Respublikos saugumo tarnybų „bauginimo aktą“. Abu jie buvo „kelias valandas sulaikyti be priežasties, apklausti, o vienas iš jų patyrė fizinį smurtą“, tačiau vėliau grįžo į ambasadą, nurodė jis.