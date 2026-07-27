Islandijoje vyksta išankstinis balsavimas referendume dėl stojimo į ES derybų

Per balsavimą rugpjūčio 29 d. islandai turės atsakyti į klausimas: „Ar Islandija turėtų atnaujinti stojimo derybas su Europos Sąjunga?“.
Nuomonės šiuo klausimu 400 tūkst. gyventojų turinčioje saloje skiriasi. Birželio 29 d. paskelbta „Gallup“ apklausa parodė, kad 52 proc. iš 1993 apklaustųjų tam pritaria, 48 proc. – nepritaria.
Islandija pateikė paraišką dėl narystės ES 2009 m. po finansų krizės, nuniokojusios jos ekonomiką. Tačiau 2015 m. derybos buvo oficialiai sustabdytos.
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Jei jos bus atnaujintos, pagrindinis ginčytinas klausimas bus žuvininkystė ir žemės ūkis, svarbiausios Islandijos ekonomikos sritys.
Užsienio reikalų ministrė Thorgerdur Katrin Gunnarsdottir praėjusią savaitę viešėjusiam kolegai iš Prancūzijos Jeanui Noeliui Barrot sakė, kad Islandija sieks gero susitarimo žuvininkystės ir žemės ūkio srityse.
Islandija jau turi prieigą prie Europos bendrosios rinkos per narystę Europos ekonominėje erdvėje (EEE). Ši narystė įpareigoja priimti daug ES teisės aktų. Ji taip pat yra Šengeno laisvosios kelionių zonos narė, tačiau nepriklauso Europos Sąjungos muitų sąjungai.
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Jei referendumo rezultatas bus palankus derybų atnaujinimui, dėl pačios narystės reikės antro balsavimo.