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Lenkija prašo JAV išduoti nuo teisingumo bėgantį buvusį teisingumo ministrą

2026 m. liepos 27 d. 15:17
Lenkijos prokurorai pateikė oficialų ekstradicijos prašymą JAV, siekdami į šalį sugrąžinti buvusį teisingumo ministrą Zbigniewą Ziobro.
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Lenkijos dešinės pakraipos partijos „Teisė ir teisingumas“ (PiS) vyriausybėje 2015–2023 m. teisingumo ministro ir generalinio prokuroro pareigas ėjęs Z. Ziobro kaltinamas vadovavęs organizuotai nusikalstamai grupuotei, kuri iš specialaus, pagalbai nusikaltimų aukoms skirto ministerijos fondo pasisavino milijonus zlotų.
Vasario mėnesį Lenkijos teismas priėmė sprendimą dėl buvusio ministro sulaikymo, nuo tada jis laikomas ieškomu pagal arešto orderį.
Lenkijos prokurorų teigimu, Z. Ziobro nuo gegužės mėnesio apsistojo JAV.

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Prieš tai jis pabėgo iš Lenkijos į Vengriją, kur tuometinė Viktoro Orbano vyriausybė jam buvo suteikusi tarptautinę apsaugą. Visgi Vengriją jam teko palikti balandžio mėnesį, kai bendražygis V. Orbanas triuškinamai pralaimėjo parlamento rinkimus ir neteko valdžios.
Z. Ziobro gegužės 10 d. patvirtinus, kad iš Vengrijos išvyko į JAV, Lenkijos teisingumo ministras Waldemaras Zurekas paskelbė, kad Lenkija sieks jo ekstradicijos iš Jungtinių Valstijų.
Pasak „TVP World“, šis ekstradicijos prašymas gali kelti keblumų santykiuose tarp Varšuvos ir Vašingtono, kurie tradiciškai palaiko glaudų bendradarbiavimą saugumo srityje. Pasak žiniasklaidos pranešimų, Z. Ziobro gavo JAV vizą padedant aukšto rango prezidento Donaldo Trumpo administracijos pareigūnui.
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Z. Ziobro šiuo metu yra PiS vicepirmininkas ir formaliai tebėra Lenkijos parlamento nariu.
Pasak pranešimų, anksčiau šį mėnesį Vengrija atšaukė tarptautinės apsaugos statusą Z. Ziobro ir jo žmonai Patrycijai Koteckai Ziobro, taip pat ir buvusiam teisingumo ministro pavaduotojui Marcinui Romanowskiui, kuris toje pačioje byloje yra vienas įtariamųjų.
LenkijaJAVteisingumo ministras

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