Teheranas: jokių derybų su JAV šiuo metu nevykdome

„Tarpininkai mums gali perduoti žinutes iš amerikiečių pusės dėl dabartinių įvykių regione, tačiau jokių derybų su Jungtinėmis Valstijomis šiuo metu mes nevykdome“, – per kassavaitinę spaudos konferenciją sakė ministerijos atstovas spaudai Esmaeilas Baqaei.
„Tvirtinimai, kad Iranas paprašė derybų, yra išsigalvojimai, kuriuos kita pusė kartais skleidžia“, – pridūrė jis.
Šio mėnesio pradžioje tarp Irano ir JAV vėl atsinaujino kariniai susirėmimai, diplomatinėms pastangoms įstrigus aklavietėje dėl Hormuzo sąsiaurio kontrolės.
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Vis dėlto po trylika parų trukusių apsišaudymų susirėmimai nuo šeštadienio ryto sustojo.
E. Baqaei pažėrė kritikos JAV, teigdamas, kad pastaraisiais metais amerikiečių elgesys „priminė jokių įstatymų ar taisyklių nesilaikančią mafijos gaują“.
„Kol toks Jungtinių Valstijų elgesys tęsis, negalime dėti vilčių į normalaus proceso pradžią“, – pridūrė jis.
Iranas reikalauja išlaikyti Hormuzo sąsiaurio kontrolę, įskaitant rinkliavų už paslaugas rinkimą, dalyvaujant Omanui kaip kitai pakrantės valstybei.
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Pastarosiomis dienomis Irano revoliucinė gvardija (IRGC) apgręžė keletą laivų, bandžiusių plaukti sąsiauriu ne Teherano nurodytu maršrutu, įskaitant šešis pirmadienį.
Pirmadienį E. Baqaei pakartojo, kad Vašingtonas neturėjo nieko bendro su neseniai vykusiomis derybomis su Omanu dėl Hormuzo sąsiaurio administravimo.
„Šios derybos neturi jokių sąsajų su Jungtinėmis Valstijomis. Tai yra dvišalis Irano ir Omano reikalas, ir jos tęsiasi“, – sakė E. Baqaei, pridurdamas, kad pasaulio šis svarbus vandens kelias šiuo metu „lieka uždarytas“.
Iranas pastaruoju metu ne kartą sutrukdė laivams plaukti per sąsiaurį maršrutu netoli Omano krantų. Teheranas savo veiksmais mėgina priversti laivus naudotis Irano vandenimis ir už saugų praplaukimą susimokėti mokestį.
Pasaulinei prekybai nafta ir dujomis svarbus Hormuzo sąsiauris yra praktiškai užblokuotas nuo tada, kai JAV ir Izraelis vasario pabaigoje pradėjo karą prieš Iraną.