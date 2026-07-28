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Smūgis A. Lukašenkai: prašoma pradėti baudžiamąją bylą, Ukraina jau ėmėsi veiksmų

2026 m. liepos 28 d. 22:05
Lrytas.lt
Ukrainos prezidento biuras kreipėsi į generalinį prokurorą ir paprašė apsvarstyti galimybę pradėti baudžiamąją bylą prieš savišaukėliu Baltarusijos prezidentu vadinamą Aliaksandrą Lukašenką. Apie tai, remdamasi antradienį paviešintu laišku, pranešė naujienų agentūra „Reuters“.
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Kaip nurodoma laiške, Ukrainos prezidento biuras reagavo į Baltarusijos opozicinės organizacijos tremtyje „Baltarusijos demokratinis forumas“ kreipimąsi. Gegužę organizacija paragino Volodymyrą Zelenskį siekti, kad A. Lukašenka būtų patrauktas atsakomybėn už įtariamus karo nusikaltimus, genocidą ir „valstybinį terorą“.
Opozicijos atstovai kaltina A. Lukašenką prisidėjus prie Rusijos karo prieš Ukrainą ir teigia, kad Baltarusija dalyvavo priverstiniame mažiausiai 2442 Ukrainos vaikų perkėlime į šalį. Ši programa, anot jų, buvo dokumentuota Jeilio universiteto Humanitarinių tyrimų laboratorijos.

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A. Lukašenka 2023 metais teigė, kad Baltarusija laikinai priėmė dalį Ukrainos vaikų siekdama padėti jiems atsigauti po karo sukeltų psichologinių traumų.
Jei byla būtų pradėta, tai taptų vienu iš retų atvejų, kai Ukrainos institucijos imtųsi teisinių veiksmų prieš aukščiausią Baltarusijos vadovybę dėl veiksmų, susijusių su Rusijos karu prieš Ukrainą.
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