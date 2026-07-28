Vokietijos policija 410 asmenų įvardija islamistinėmis grėsmėmis

Šis skaičius, atspindintis padėtį liepos 1 d., apima asmenis, susijusius su islamistiniu terorizmu ar ekstremizmu, kurie laikomi galinčiais įvykdyti rimtus smurto aktus, įskaitant teroristinius išpuolius.
Dar 65 asmenys priskiriami prie potencialių dešiniojo sparno ekstremistų, o 17 – prie kairiojo.
Kaip teigiama pranešime, BKA nurodė, kad priežastys, dėl kurių asmenys įtraukiami į sąrašą arba iš jo išbraukiami, yra įvairios ir kiekvienu atveju jas atskirai vertina Vokietijos federalinių žemių policija.
Todėl skaičius svyruoja ir, vertinamas atskirai, nepateikia patikimo bendro grėsmės lygio rodiklio, pridūrė tarnyba.
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Šie duomenys paskelbti po to, kai 21 metų Berlyne gimęs libaniečių kilmės vyras, turėjęs ryšių su islamo ekstremizmu, kaip pranešta, šeštadienio vakarą mikroautobusu rėžėsi į žmonių minią Berlyno „Pride“ renginių, Vokietijoje žinomų kaip „Christopher Street Day“ (CSD), prieigose.
Viena moteris žuvo, o dar 29 žmonės buvo sužeisti. Taip pat pranešama, kad įtariamasis Abdulas B. peiliu, manoma, mačete, badė praeivius. Jis buvo nukautas sekmadienį per policijos operaciją.
Šis išpuolis Vokietijoje paskatino diskusijas dėl griežtesnių priemonių taikymo asmenims, priskiriamiems ekstremistinių grėsmių kategorijai.