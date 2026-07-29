JAV Senatas naujuoju žvalgybos vadovu patvirtino D. Trumpo kandidatą J. Claytoną

Senatoriai 51 balsu prieš 47 pritarė J. Claytono paskyrimui, o visi aukštųjų rūmų demokratai balsavo prieš.
„Jay yra išskirtinis visais atžvilgiais ir puikiai atliks direktoriaus pareigas!“ – parašė D. Trumpas savo platformoje „Truth Social“ netrukus po balsavimo.
Buvęs vertybinių popierių rinkos reguliuotojas ir federalinis prokuroras pakeis Tulsi Gabbard, kuri atsistatydino praėjusį mėnesį, ir perims 18 agentūrų žvalgybos bendruomenę, kurią pastaruoju metu krečia vadovybės kaita ir darbuotojų skaičiaus mažinimas.
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Jis paskirtas tuo metu, kai didėja susirūpinimas dėl to, kad D. Trumpas įtraukia nacionalinio saugumo agentūras į savo pastangas iš naujo ginčyti 2020 m. rinkimų rezultatus ir sėti abejones dėl artėjančių rinkimų sąžiningumo.
Anksčiau šį mėnesį D. Trumpas per televiziją transliuotame kreipimesi iš Baltųjų rūmų paskelbė išslaptintą žvalgybos informaciją, kuri, jo teigimu, įrodė Kinijos kišimąsi, ir vėl melagingai tvirtino, kad 2020 m. rinkimai buvo pavogti.
J. Claytonas perima pareigas iš laikinojo nacionalinės žvalgybos direktoriaus Billo Pulte’o – D. Trumpo lojalisto, neturinčio reikiamos patirties, kurio neilgai trukęs vadovavimas sukėlė nerimą abiejų partijų įstatymų leidėjams.
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B. Pulte‘as pasinaudojo savo kitomis – federalinio būsto rinkos reguliuotojo – pareigomis, kad inicijuotų galimą baudžiamąjį persekiojimą prieš keletą D. Trumpo politinių oponentų, taip pat vadovavo masiniam darbuotojų atleidimui Nacionalinės žvalgybos direktoriaus biure.
Likus kelioms valandoms iki balsavimo dėl J. Claytono patvirtinimo, B. Pulte‘as gyrėsi, kad po penktosios atleidimų bangos darbuotojų skaičius žvalgybos koordinavimo institucijoje jau po kelių savaičių sumažės maždaug 30-čia procentų.
JAVDonaldas Trumpas (Donald Trump)senatas
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