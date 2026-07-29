PasaulisĮvykiai

JAV Senatas naujuoju žvalgybos vadovu patvirtino D. Trumpo kandidatą J. Claytoną

2026 m. liepos 29 d. 10:02
JAV Senatas antradienį šalies žvalgybos vadovu patvirtino Donaldo Trumpo numatytą kandidatą Jay Claytoną. Taip JAV žvalgybos tarnybos vėl turi nuolatinį vadovą – tuo pat metu, kai prezidentas, artėjant kadencijos vidurio rinkimams, vėl ėmė kartoti nepagrįstus teiginius apie jų klastojimus.
Daugiau nuotraukų (1)
Senatoriai 51 balsu prieš 47 pritarė J. Claytono paskyrimui, o visi aukštųjų rūmų demokratai balsavo prieš.
„Jay yra išskirtinis visais atžvilgiais ir puikiai atliks direktoriaus pareigas!“ – parašė D. Trumpas savo platformoje „Truth Social“ netrukus po balsavimo.
Buvęs vertybinių popierių rinkos reguliuotojas ir federalinis prokuroras pakeis Tulsi Gabbard, kuri atsistatydino praėjusį mėnesį, ir perims 18 agentūrų žvalgybos bendruomenę, kurią pastaruoju metu krečia vadovybės kaita ir darbuotojų skaičiaus mažinimas.

Pasikeitusiai JAV retorikai Ukrainos atžvilgiu turi atsakymą: D. Trumpas mėgsta nugalėtojus

Jis paskirtas tuo metu, kai didėja susirūpinimas dėl to, kad D. Trumpas įtraukia nacionalinio saugumo agentūras į savo pastangas iš naujo ginčyti 2020 m. rinkimų rezultatus ir sėti abejones dėl artėjančių rinkimų sąžiningumo.
Anksčiau šį mėnesį D. Trumpas per televiziją transliuotame kreipimesi iš Baltųjų rūmų paskelbė išslaptintą žvalgybos informaciją, kuri, jo teigimu, įrodė Kinijos kišimąsi, ir vėl melagingai tvirtino, kad 2020 m. rinkimai buvo pavogti.
J. Claytonas perima pareigas iš laikinojo nacionalinės žvalgybos direktoriaus Billo Pulte’o – D. Trumpo lojalisto, neturinčio reikiamos patirties, kurio neilgai trukęs vadovavimas sukėlė nerimą abiejų partijų įstatymų leidėjams.
Susiję straipsniai
JAV pradeda savo karinių pajėgumų Europoje peržiūrą

JAV pradeda savo karinių pajėgumų Europoje peržiūrą

Lenkija prašo JAV išduoti nuo teisingumo bėgantį buvusį teisingumo ministrą

Lenkija prašo JAV išduoti nuo teisingumo bėgantį buvusį teisingumo ministrą

Skandalas JT Saugumo taryboje: dėl prancūzų pareiškimų įsiutęs JAV pasiuntinys išėjo iš posėdžio

Skandalas JT Saugumo taryboje: dėl prancūzų pareiškimų įsiutęs JAV pasiuntinys išėjo iš posėdžio

B. Pulte‘as pasinaudojo savo kitomis – federalinio būsto rinkos reguliuotojo – pareigomis, kad inicijuotų galimą baudžiamąjį persekiojimą prieš keletą D. Trumpo politinių oponentų, taip pat vadovavo masiniam darbuotojų atleidimui Nacionalinės žvalgybos direktoriaus biure.
Likus kelioms valandoms iki balsavimo dėl J. Claytono patvirtinimo, B. Pulte‘as gyrėsi, kad po penktosios atleidimų bangos darbuotojų skaičius žvalgybos koordinavimo institucijoje jau po kelių savaičių sumažės maždaug 30-čia procentų.
JAVDonaldas Trumpas (Donald Trump)senatas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.