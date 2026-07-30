Iranas: Hormuzo sąsiauryje apsigręžė du tanklaiviai

„Praėjusią naktį du naftos tanklaiviai, paskatinti JAV karinių lėktuvų paramos, bandė išplaukti nesaugiu pietiniu Hormuzo sąsiaurio maršrutu, – teigiama gvardijos pranešime. – Kai viename iš jų kilo didelis gaisras, abu laivai greitai apsigręžė.“
Iranas kontroliuoja Hormuzo sąsiaurį nuo karo Artimuosiuose Rytuose pradžios vasario 28 d.
Nuo tada jis reikalauja, kad laivai, plaukiantys šiuo energijos išteklių prekybai itin svarbiu vandens keliu, laikytųsi Irano nurodyto maršruto, prieš tai gavę leidimą ir sumokėję paslaugų mokesčius.
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Ketvirtadienį įtakingoji Revoliucinė gvardija pakartojo, kad sąsiauris yra „mūsų teritorija“ ir „negali būti vėl atidarytas, kol tęsiasi pernelyg agresyvi JAV pareigūnų retorika bei grasinimai ir kol jie kišasi į laivybą regione“.