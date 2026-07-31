Seutą užplūdus tūkstančiams migrantų – nerimas kitame Ispanijos mieste: sieną kirto šimtai

Už 250 km į vakarus esančiame Seutos eksklave padėtis ir toliau lieka įtempta. Policijos šaltinių vertinimu, per kelias dienas į Seutą galėjo patekti 60 tūkst. žmonių. Mažiausiai 18 žmonių žuvo.
Praėjusią naktį šimtai jaunų migrantų Seutoje miegojo gatvėse, pranešė laikraščio „El Pais“ reporterė. Daugelis jų buvo pusnuogiai.
Centrinė vyriausybė Madride, anot žiniasklaidos, nurodė Seutoje dislokuotiems kariuomenės daliniams padėti pasienio pareigūnams. Penktadienį į teritoriją vyks ministras pirmininkas Pedras Sanchezas.
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Vaizdai iš Seutos primena prieš penkerius metus buvusius įvykius. 2021 m. gegužę per 36 valandas iš Maroko į eksklavą įsiveržė daugiau kaip 8 tūkst. žmonių.
Nors Marokas 1956 m. pasiekė nepriklausomybę nuo Prancūzijos ir Ispanijos, Ispanija ten ir toliau turi du eksklavus – Seutą ir Melilją. Marokas į abu juos reiškia pretenzijas. Netoli abiejų jų neretai tūkstančiai žmonių laukia galimybės patekti į ES priklausančią teritoriją.