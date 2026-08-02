ES šaukia skubų vidaus reikalų ministrų susitikimą dėl migrantų krizės Seutoje

Ispanijos valdžia patvirtino, kad bandant patekti į Seutą žuvo mažiausiai 67 žmonės. Dalis jų nuskendo, kiti buvo mirtinai sutrypti mėginant įveikti pasienio užtvarą. Madridas skelbia, kad migrantų srautas per naktį sustojo, o pasienyje su Maroku pradėta montuoti 500 metrų ilgio plūduriuojanti užtvara.
ES šalys dėl krizės vertinimo nesutaria. Italija ir Danija, palaikomos dalies Lenkijos bei Švedijos politikų, šeštadienį kritikavo Ispanijos veiksmus. Tuo metu Ispanijos premjeras Pedro Sánchezas griežtai atmetė kritiką ir apkaltino kai kurias šalis skleidžiant melagingą informaciją bei dezinformaciją.
Pasak jo, po kariuomenės įsikišimo beveik visi migrantai buvo grąžinti į Maroką, todėl nebuvo leista jiems judėti toliau į žemyninę Europą. Susitikime taip pat aptarti galimi Rusijos bandymai skleisti dezinformaciją siekiant dar labiau supriešinti ES valstybes.
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Ispanijoje juntamas nepasitenkinimas dėl skirtingos ES reakcijos. Madridas primena, kad ankstesni incidentai prie Baltarusijos ir Lenkijos ar Rusijos ir Suomijos sienų buvo vadinami „hibridinėmis atakomis“ ir sulaukė bendro Europos solidarumo.
Nors iki penktadienio vakaro į Maroką savanoriškai grįžo daugiau kaip 48 tūkst. žmonių, krizė sukėlė politinę įtampą pačioje Ispanijoje. Kai kurios ES šalys net paragino laikinai sustabdyti Ispanijos narystę Šengeno erdvėje.
Seutos regiono vadovas Juanas Jesusas Vivasas pareiškė, kad mieste vis dar yra keli tūkstančiai migrantų ir padėtis išlieka įtempta. Tuo metu Italija paskelbė mėnesiui stabdanti Šengeno susitarimo taikymą Ispanijai.
Italijos užsienio reikalų ministras Antonio Tajani dėl krizės apkaltino Madrido sprendimą legalizuoti daugiau kaip milijono nelegalių migrantų ir prieglobsčio prašytojų statusą. P. Sanchezas laiške Europos Komisijos pirmininkei Ursulai von der Leyen ir kitų ES institucijų vadovams pareiškė, kad tokie kaltinimai prieštarauja Europos solidarumo principams.
Europos Komisijos vadovė savo ruožtu pabrėžė, kad kovai su nelegalia migracija būtinas vieningas Europos atsakas. Prancūzija pareiškė neketinanti remti siūlymų suspenduoti Ispaniją iš Šengeno erdvės.
Seuta – nedidelė Ispanijos teritorija Šiaurės Afrikoje – jau daugelį metų yra vienas pagrindinių migrantų maršrutų į Europą. Paskutinė panaši krizė čia kilo 2021 metais, kai per dvi dienas sieną kirto apie 10 tūkst. žmonių.