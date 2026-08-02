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Peru sudužus nedideliam turistiniam lėktuvui žuvo 13 žmonių

2026 m. rugpjūčio 2 d. 10:58
Šeštadienį sudužus nedideliam lėktuvui, skraidinusiam užsienio turistus apžiūrėti garsiojo Peru Naskos linijų archeologinio objekto, žuvo visi 13 juo skridusių žmonių, pranešė policija.
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Transporto ministerijos atstovas spaudai nurodė, kad žuvo septyni italai, du vokiečiai, du ispanai bei du įgulos nariai.
Incidentas įvyko netrukus po 13.00 val. vietos (18.00 val. Grinvičo) laiku, kai lėktuvas „Cessna 208 Caravan“ pakilo iš Pisko oro uosto, esančio maždaug už 240 km į pietus nuo sostinės Limos.
„Turime informacijos, kad žuvo 11 keleivių ir du įgulos nariai“, – žurnalistams katastrofos vietoje sakė policijos majoras Jorge Andrade.
„Atsižvelgiant į avarijos sunkumą, išgyvenusių nėra. Iki šiol aptikome keturis kūnus“, – sakė J. Andrade, neįvardydamas aukų tapatybės. Jis taip pat kol kas nepateikė jokių prielaidų, kas galėjo sukelti katastrofą.

Rūkstančios nuolaužos ir skubantys gelbėtojai: vaizdai po tragiškos lėktuvo katastrofos

 
Peru civilinės aviacijos vadovybė ir aviacijos avarijų tyrimo agentūra tirs šį įvykį, pranešė transporto ministerija. Pareigūnai jau dirbo įvykio vietoje rinkdami įrodymus.
Ugniagesiai ir policininkai, kai kurie dėvintys apsaugines veido kaukes, dirbo tarp sumaitotų, rūkstančių lėktuvo nuolaužų. Kai kurie iš jų nešėsi šiukšlių maišus. Vienas lėktuvo ratas gulėjo netoli nuolaužų, visiškai atsiskyręs nuo orlaivio.
Peru prezidentė Keiko Fujimori pareiškė, kad jos vyriausybė svarsto galimybę uždaryti Pisko oro uostą.
„Avarinė situacija“ ore
Naskos linijos – tai dykumos smėlyje išraižytų geoglifų (piešinių) grupė, kurių istorija siekia laikotarpį nuo 500 m. prieš Kr. iki 500 m. po Kr.
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Nelaimės ištiktą lėktuvą eksploatavo bendrovė „AeroDiana“, kuri siūlo 30–60 min. trukmės apžvalginius skrydžius virš šio objekto, kuris geriausiai matyti iš oro.
„AeroDiana“ pranešė AFP, kad netrukus paskelbs daugiau informacijos apie avariją. Vista Alegrės savivaldybės, kur sudužo lėktuvas, pareigūnai pareiškime nurodė, kad, remiantis preliminaria informacija, kaltinti reikėtų „skrydžio metu kilusią avarinę situaciją“, tačiau daugiau detalių nepateikė.
Peru sudužus lėktuvui žuvo 13 žmonių.<br> EPA/ELTA nuotr. Daugiau nuotraukų (1)
Peru sudužus lėktuvui žuvo 13 žmonių.
 EPA/ELTA nuotr.
Vienas Vista Alegrės gyventojas teigė, kad lėktuvas sprogo rėžęsis į žemę.
Iš Pisko oro uosto skraido dešimtys nedidelių lėktuvų, pervežančių didelį skaičių daugiausia užsienio turistų, norinčių aplankyti Naskos linijas.
Tokių avarijų yra buvę ir anksčiau. 2022 m. lėktuvo katastrofoje žuvo septyni žmonės, tarp jų – du čiliečiai ir trys Nyderlandų piliečiai.
2010 m. spalio mėnesį žuvo keturi britų turistai ir du Peru įgulos nariai, kai bendrovės „AirNasca“ lėktuvas nukrito iškart po pakilimo skristi į šią turistinę vietovę.
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