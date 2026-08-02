Prancūzijoje užsidegė pramoninių atliekų sandėlis: 30 tūkst. žmonių nurodyta likti namuose

Gaisras sekmadienio rytą kilo šiaurės rytų Prancūzijos Gandranžo kaime, tačiau popietę jis jau buvo suvaldytas, teigė vietos civilinės saugos tarnybos atstovė spaudai Geraldine Chambeaudie. Gaisro priežastis iš karto nebuvo aiški.
Vietos žiniasklaida pranešė, kad dūmai buvo matomi net už maždaug 15 kilometrų esančiame Meco mieste.
34-erių Amandine Vecchio pasakojo, kad ją nustebino dūmai, jai išėjus iš kino teatro netoliese esančiame Amnevilio miestelyje.
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„Kvapas buvo siaubingas ir man iš karto pradėjo skaudėti galvą“, – sakė ji.
Ji pasakojo, kad liepė savo aštuonmetei dukrai prisidengti burną ir nosį pliušiniu žaislu, o namuose esančiam paaugliui sūnui paskambino ir liepė įnešti šunį ir kates į vidų ir uždaryti langus.
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Netoliese esančio Klouanžo kaimo meras Clementas Deriu sakė, kad dūmai sukelia galvos skausmus.
„Iš to, ką man pasakojo, žmonėms dėl jų darosi bloga“, – pridūrė jis.
Prancūzijoje šią vasarą siaučia miškų gaisrai, įskaitant didžiausią nuo 1949 m. gaisrą, kuris nuniokojo apie 42 tūkst. hektarų žemės.
Šis gaisras pušyne netoli vyno gamybos sostinės Bordo sekmadienį, praėjus daugiau nei savaitei nuo jo kilimo, buvo suvaldytas, tačiau ugniagesiai toliau gesino liepsnas, vis dar degančias keliose vietovėse.
Praėjusiais metais Pasaulinė meteorologijos organizacija teigė, kad miškų gaisrai gali išsklaidyti toksišką teršalų mišinį už tūkstančių kilometrų.
Ji pažymėjo, kad 2024 m. Kanados miškų gaisrų dūmai sukėlė oro taršą net nuo jos nutolusioje Europoje.