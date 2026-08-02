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Prie Indonezijos krantų užsidegus keltui žuvo mažiausiai penki žmonės

2026 m. rugpjūčio 2 d. 14:54
Lrytas.lt
Prie Indonezijos krantų užsidegus keleiviniam keltui žuvo mažiausiai penki žmonės, dar 41 laikomas dingusiu, pranešė šalies gelbėjimo tarnybos. Nelaimė įvyko netoli Maduros salos, kai keltas „KMP Mutiara Sentosa 2“ plaukė iš antro pagal dydį Indonezijos miesto Surabajos Rytų Javoje į Makasarą Pietų Sulavesyje.
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Pasak Nacionalinės paieškos ir gelbėjimo agentūros „Basarnas“, apie gaisrą pranešė pats laivo kapitonas. Skelbiama, kad laive buvo mažiausiai 250 žmonių.
Indonezijos žiniasklaidos paviešintuose vaizdo įrašuose matyti iš kelto kylantys didžiuliai dūmų kamuoliai ir liepsnos. Kai kuriuose kadruose keleiviai su gelbėjimosi liemenėmis evakuojami į gelbėjimo valtis arba šoka į jūrą.
„Basarnas“ nurodė, kad pranešimą apie gaisrą Surabajos gelbėjimo tarnyba gavo 8.24 val. vietos laiku. Pirminiais duomenimis, ugnis laive kilo tarp 6 ir 7 valandos ryto.
Vėliau gelbėtojai pranešė, kad keltas buvo beveik visiškai apimtas liepsnų, o keleiviai laukė pagalbos susitelkę laivo priekyje ir ant tiltelio. Tęsiama dingusių žmonių paieškos ir gelbėjimo operacija.
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