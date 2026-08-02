Prie Indonezijos krantų užsidegus keltui žuvo mažiausiai penki žmonės

Pasak Nacionalinės paieškos ir gelbėjimo agentūros „Basarnas“, apie gaisrą pranešė pats laivo kapitonas. Skelbiama, kad laive buvo mažiausiai 250 žmonių.
Indonezijos žiniasklaidos paviešintuose vaizdo įrašuose matyti iš kelto kylantys didžiuliai dūmų kamuoliai ir liepsnos. Kai kuriuose kadruose keleiviai su gelbėjimosi liemenėmis evakuojami į gelbėjimo valtis arba šoka į jūrą.
„Basarnas“ nurodė, kad pranešimą apie gaisrą Surabajos gelbėjimo tarnyba gavo 8.24 val. vietos laiku. Pirminiais duomenimis, ugnis laive kilo tarp 6 ir 7 valandos ryto.
Vėliau gelbėtojai pranešė, kad keltas buvo beveik visiškai apimtas liepsnų, o keleiviai laukė pagalbos susitelkę laivo priekyje ir ant tiltelio. Tęsiama dingusių žmonių paieškos ir gelbėjimo operacija.
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