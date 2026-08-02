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Šiaurės Pakistane per savižudžio išpuolį žuvo 13 žmonių

2026 m. rugpjūčio 2 d. 22:25
Per protestą Šiaurės Pakistano Svato rajone savižudis sprogdintojas surengė išpuolį judrioje vietoje netoli policijos nuovados, sekmadienį pranešė policija. Žuvo 13 žmonių, 22 buvo sužeisti.
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„Per savižudžio išpuolį žuvo trylika žmonių, tarp jų – aštuoni policijos pareigūnai“, – naujienų agentūrai AFP sakė Svato policijos inspektoriaus pavaduotojas Fida Hussainas.
Jis pridūrė, kad 22 žmonės buvo sužeisti, o į ligoninę buvo atvežtas dar vienas kūnas, kuris, kaip įtariama, priklauso sprogdintojui.
„Savižudis sprogdintojas bandė patekti į policijos nuovadą, esančią sankryžoje, tačiau buvo sustabdytas policijos prie pagrindinių vartų“, – sakė jis.
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Išpuolis įvyko Pakistano šiaurinėje pasienio provincijoje Chaibero Pachtunchvoje, kurioje valdžios institucijos kovoja su vis stiprėjančiu Talibano sukilimu.
Nė viena grupuotė iš karto neprisiėmė atsakomybės.
Provincijos sostinėje Pešavare sprogus savadarbei bombai buvo sužeisti 4 policijos pareigūnai, sekmadienį AFP pranešė policijos viršininkas, nurodydamas, kad atsakomybę už šį išpuolį prisiėmė Talibanas.
Kariuomenės atstovas penktadienį teigė, kad šiais metais dėl kovotojų išpuolių ir po jų vykdytų operacijų žuvo 819 saugumo pajėgų narių ir civilių.
Pakistanas dėl smurto pasienio provincijose anksčiau kaltino iš Afganistano plintančią kovotojų veiklą. Talibų vyriausybė Kabule neigia Afganistano įsitraukimą.
Šie kaltinimai sukėlė gilų nesutarimą ir net ginkluotą konfliktą tarp kaimyninių šalių. Pakistanas surengė mirtinus oro smūgius, kurie, kaip teigia, buvo nukreipti prieš kovotojus Afganistano teritorijoje.
Talibų vyriausybė ir Jungtinės Tautos praneša, kad birželio mėnesį per paskutinius Pakistano smūgius rytiniame Afganistane žuvo dešimtys civilių.
PakistanasTalibanassavižudis

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