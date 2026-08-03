Airijos žiniasklaida: D. Trumpas rugsėjį lankysis Airijoje

Jis maždaug rugsėjo 12 d. turėtų apsilankyti golfo aikštyne Dunbege, Airijos vakaruose, kai čia vyks „Irish Open“, skelbė naujienų agentūra „Press Association“ ir Airijos transliuotojas RTE. „Trump International Golf Links and Hotel“ golfo turnyrą rengs rugsėjo 9–13 d.
Pasak žiniasklaidos, jis taip pat turėtų apsilankyti Dubline, tačiau jo įsipareigojimų detalės nebuvo patvirtintos, o Airijos ministro pirmininko biuras neatsakė į naujienų agentūros AFP užklausą, ar numatytas abiejų lyderių susitikimas.
Paskutinis D. Trumpo, kaip prezidento, vizitas Airijoje 2019 m. sukėlė klimato ir kitų aktyvistų protestus.
Smūgių Iranui kol kas nebus: D. Trumpas pakeitė planus
Airijos premjeras Michealas Martinas kovo mėnesį per kasmetinę Šv. Patriko dienos kelionę viešėjo Jungtinėse Valstijose, kur surengė iš esmės draugišką susitikimą su D. Trumpu, tačiau jo metu neišvengta keleto įtemptų akimirkų. Abiejų lyderių nuomonės įvairiais klausimais – nuo Irano karo iki migracijos – akivaizdžiai išsiskyrė.
Be istorinių ryšių, abi šalis sieja tvirti saitai. Airijoje įsikūrusios daugybės JAV technologijų ir farmacijos milžinų Europos būstinės. Amerikos milžinai „Apple“, „Microsoft“ ir vaistų gamintoja „Eli Lilly“ 2024 m. sumokėjo apie pusę Airijos surinktų pelno mokesčių.
D. Trumpas reguliariai derina diplomatinius įsipareigojimus su apsilankymais savo šeimos tarptautiniuose kurortuose. Praėjusiais metais per penkių dienų kelionę jis atidarė naują golfo aikštyną Škotijos rytuose.
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Pernai Dunbego aikštynas tapo aktyvistų taikiniu – jie dviejose aikštelėse įkasė Palestinos vėliavas.