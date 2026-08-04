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Po didelės paieškos operacijos iš ežero ištrauktas Italijos ministrės vyro kūnas

2026 m. rugpjūčio 4 d. 19:57
Italijos šeimos reikalų ministrės Eugenijos Roccellos vyras buvo rastas negyvas praėjus daugiau nei mėnesiui po to, kai pradingo Viko ežere, į šiaurę nuo Romos.
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Pasak pareigūnų, 84 metų Luigi Cavallari kūnas buvo ištrauktas iš ežero antradienio rytą.
L. Cavallari birželio pabaigoje iššoko į vandenį iš nedidelės valtelės ir daugiau nebeišnėrė. Nuo to laiko jo ieškojo gelbėjimo tarnybos.
Incidento metu valtyje buvo ir 72 metų ministrė. E. Roccella sakė, kad jai dabar baigėsi „kankinančio laukimo laikotarpis“. Ji padėkojo visoms gelbėjimo tarnyboms už jos „mylimo Luigi“ paieškas.
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Po L. Cavallari dingimo prasidėjo didelio masto paieškos operacija. Buvo mobilizuotos įvairios gelbėjimo tarnybos, o ežerui sistemingai apieškoti buvo naudojami nuotoliniu būdu valdomi povandeniniai aparatai su kameromis ir sonarų sistemomis.
Vis dėlto L. Cavallari paieška truko keletą savaičių. Matyt, jis buvo nuneštas toli nuo tos vietos, kur įšoko į vandenį. Paieškos trukmė sukėlė tam tikrą kontroversiją socialiniuose tinkluose. Buvo išsakyti kaltinimai, kad tokia didelio masto paieškos operacija neproporcinga, taip pat pasigirdo asmeninių išpuolių prieš E. Roccellą.
Ji yra kraštutinės dešinės partijos „Italijos broliai“, kuriai vadovauja ministrė pirmininkė Giorgia Meloni, narė. Kaip šeimos reikalų ministrė, E. Roccella yra prieštaringa figūra dėl savo griežto nepritarimo tos pačios lyties asmenų santuokoms ir abortams.
ItalijaMirtis

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