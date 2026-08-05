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Didelis radinys: Portugalijos pareigūnai konfiskavo penkias tonas kokaino

2026 m. rugpjūčio 5 d. 17:03
Portugalijos policija atviroje jūroje iš konteinerinio laivo konfiskavo maždaug penkias tonas kokaino ir sulaikė tris asmenis, trečiadienį pranešė teisėsaugos institucijos.
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Laivas plaukė iš nenurodytos Lotynų Amerikos šalies ir, kaip teigiama pranešime, buvo sustabdytas maždaug 640 jūrmylių atstumu nuo Lisabonos „itin sudėtingomis sąlygomis“.
Policijos teigimu, ši operacija leido pareigūnams „išardyti nusikalstamą grupuotę, užsiimančią didelių narkotikų krovinių kontrabanda į Europą“.
Tyrėjai konfiskavo įvairių daiktų ir sulaikė du keleivius bei vieną įgulos narį, „įtariamus dalyvavus nusikalstamoje schemoje“, teigiama pranešime.
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Įtariamieji nėra portugalai, tačiau jų pilietybė nebuvo atskleista.
Portugalijos karinis jūrų laivynas palydėjo konteinerinį laivą į pietinį Sineso uostą, į kurį jis atplaukė antradienį.
Operacijoje taip pat dalyvavo karinės oro pajėgos, o ankstesniame etape – Jungtinės Karalystės ir Ispanijos teisėsaugos institucijos.
PortugalijaKokainasPolicija
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