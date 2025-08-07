Karas Ukrainoje. Ukrainos generolas atskleidė, kaip Kursko operacija pakeitė padėtį Sumų srityje: „Tai įeis į istoriją“

JAV prezidentas Donaldas Trumpas kuria sąlygas, kurioms esant Rusija bus priversta derėtis dėl paliaubų su Ukraina. Kaip praneša „RBC-Ukraine“, JAV ambasadorius prie NATO Matthew Whitaker tai pareiškė per „Bloomberg“ televiziją.
„D. Trumpas aiškiai pasakė, kad šis karas turi baigtis, kad mirtys, skerdynės ir kraujo praliejimas, kuriuos kasdien matome mūšio lauke, kur žūsta tūkstančiai kareivių, ir, žinoma, atakos prieš kai kuriuos Ukrainos miestus, kur taip pat žūva civiliai. Tai turi baigtis“, – sakė M. Whitaker.
Jis pažymėjo, kad kovos lauke sprendimo nėra. Vienintelis kelias yra diplomatinis sprendimas.
Turkijos prezidentas ateinančiomis dienomis lankysis Kyjive, kur aptars laisvosios prekybos susitarimą ir pastangas siekiant teisingos taikos, praneša agentūra „Ukrinform“, remdamasi turkų portalu „Türkiye“.
Prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas ateinančiomis dienomis Ukrainos vadovo Volodymyro Zelenskio kvietimu lankysis Kyjive, nurodoma publikacijoje. Pagrindinės prezidentų pokalbių temos bus laisvosios prekybos sutarties ratifikavimas (to dar nėra padariusi Ukraina) bei bendri žingsniai atkurti teisingą taiką.
Europos Sąjunga ruošiasi įvesti sankcijas Kinijai už jos paramą Rusijai kare su Ukraina, praneša portalas „Politico“, remdamasi Europos diplomatu, kuris paprašė likti anonimu.
Leidinys pažymi, kad šis žingsnis yra liepos mėnesio „Reuters“ publikacijos pasekmė, kurioje teigiama, kad kinietiški dronų varikliai buvo slapta tiekiami į Rusiją per fiktyvias bendroves, prisidengiant „pramoninių šaldymo įrenginių“ prekės ženklu, siekiant apeiti Vakarų šalių apribojimus.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad specialusis pasiuntinys Artimųjų Rytų reikalams Steve'as Witkoffas gali apsilankyti Rusijoje rugpjūčio 6 arba 7 d. Tai jis pareiškė kalbėdamas su žurnalistais sekmadienį, rugpjūčio 3 d.
