Po atakos Kyjive – ciniškas Kremliaus pasiaiškinimas

2025 m. rugpjūčio 28 d. 14:41
Rusija ketvirtadienį po naktinės atakos Kyjive, per kurią žuvo mažiausiai 15 žmonių, primygtinai tvirtino, kad ji esą „vis dar yra suinteresuota“ diplomatija, tačiau ir toliau rengs smūgius, nukreiptus į Ukrainą.
„Rusijos ginkluotosios pajėgos vykdo savo užduotis, – žurnalistams pareiškė Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas. – Jos ir toliau smogia į karinius ir gretimus infrastruktūros objektus.“
„Tuo pat metu Rusija tebėra suinteresuota galimybe tęsti derybų procesą. Siekinys yra įgyvendinti mūsų tikslus politinėmis ir diplomatinėmis priemonėmis“, – pridūrė jis.
Tuo tarpu Rusijos gynybos ministerija ketvirtadienį tikino, neva per naktinius smūgius Ukrainoje hipergarsinėmis raketomis neva taikėsi į karinius objektus.
„Rusijos Federacijos ginkluotosios pajėgos naktį inicijavo grupinį smūgį, nukreiptą prieš Ukrainoje esančias karinio-pramoninio komplekso įmones ir karines oro bazes“, – socialiniuose tinkluose tvirtino Rusijos gynybos ministerija.
Lrytas primena, kad per naktinę Rusijos ataką Ukrainos Kyjive žuvo 15 žmonių tarp jų – keturi vaikai. Tarp sužeistųjų yra dešimt vaikų, o aukų skaičius vis dar naujinamas.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paragino Ukrainos tarptautinius partnerius ryžtingai reaguoti į naujausią Rusijos ataką.
Ataka suformavo skylę viename daugiabutyje, kuris buvo padalintas į dvi dalis. Naujienų agentūros AFP žurnalistai matė, kaip gelbėtojai lavonmaišiuose nešė aukas ir naršė po smilkstančius griuvėsius.
Buvo atsiųsta sunkioji statybų technika, kad būtų galima surinkti nuolaužas, o pareigūnai įspėjo, kad manoma, jog po sugriuvusiu pastatu vis dar yra įstrigę keli žmonės.
Rusijos smūgių metu taip pat buvo apgadintas Europos Sąjungos (ES) diplomatinės atstovybės pastatas.
