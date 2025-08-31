Karas Ukrainoje. Ukrainos pasieniečiai Kramatorske sunaikino rusišką įrangą, Donecko srityje – evakuacija

JAV prezidentas Donaldas Trumpas derasi su Europos sąjungininkais dėl galimo JAV privačių karinių kompanijų (PKK) įtraukimo į operacijas Ukrainoje. Pagal planą jos turėtų statyti įtvirtinimus, bazes ir saugoti Amerikos interesus šalyje, rašo portalas „The Telegraph“.
Tai laikoma kompromisu po D. Trumpo pareiškimo, kad JAV kariuomenės pajėgos nebus dislokuotos Ukrainoje.
Britų vyriausybės šaltinis „The Telegraph“ teigė, kad privačios karinės kompanijos faktiškai taptų „amerikietiška koja“ Ukrainoje, o tai savaime yra atgrasymo priemonė prieš Rusijos vadovą Vladimirą Putiną.
Privačių karinių kompanijų buvimas turėtų pasiųsti signalą Kremliui, kad bet koks jų užpuolimas galėtų išprovokuoti JAV atsaką. Europos pareigūnai mano, kad tai gali sustiprinti atgrasymą ir kartu sumažinti vidaus opoziciją JAV dėl „užsienio kišimosi“.
Planas aptariamas kaip platesnių diskusijų apie saugumo garantijas Ukrainai dalis, kuriose lyderiautų Jungtinė Karalystė ir Prancūzija.
Tuo tarpu Rusija ir toliau vykdo masines atakas ir bombarduoja Ukrainos miestus, todėl šios šalies prezidentas Volodymyras Zelenskis reikalauja įvesti naujas sankcijas.
Naktį iš penktadienio į šeštadienį Rusijos pajėgos į Ukrainą paleido apie 540 dronų, 8 balistines ir 37 kruizines raketas.
Zaporižioje rusai subombardavo penkių aukštų gyvenamąjį pastatą. V. Zelenskis patvirtino, kad mažiausiai vienas žmogus žuvo, o daugybė buvo sužeista, tarp jų ir vaikai.
Jis pabrėžė, kad Rusija jai skirtą laiką išnaudojo ne tam, jog pasiruoštų aukščiausio lygio vadovų susitikimui, bet tam, kad surengtų naujas masines atakas prieš Ukrainą. Todėl jis paragino tarptautinę bendruomenę paskelbti naujas sankcijas Rusijai.
Kaip pranešta, Rusija pastarąją naktį įvykdė dar vieną masinę ataką prieš Ukrainą. Zaporižioje vienas žmogus žuvo, o 24 buvo sužeisti.
Svarbiausias karo Ukrainoje naujienas sekite su Lrytas.
UkrainaRusijaUkrainos kariai
Rodyti daugiau žymių