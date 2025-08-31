Ukraina skelbia, kad šiemet žuvo arba buvo sužeista daugiau kaip 291 tūkst. Rusijos kareivių. Šių skaičių nepriklausomai patvirtinti nebuvo įmanoma.
Šeštadienį Rusijos propaganda paskleidė Rusijos ginkluotųjų pajėgų Generalinio štabo viršininko Valerijaus Gerasimovo pranešimą, apibendrinantį „2025 m. pavasario–vasaros kampanijos rezultatus“.
Tai bandymas pageidaujamus rezultatus pateikti kaip tikrovę, tačiau iš tikrųjų šis pranešimas buvo persunktas akivaizdžių melų. Iš tikrųjų dar vienas Kremliaus sezoninis puolimas baigėsi beveik visiška nesėkme, teigia Ukrainos kariuomenė.
Atvirųjų šaltinių analitikai taip pat pastebėjo, kad Rusijos generalinio štabo demonstruotame „pergalės žemėlapyje“ Rusijos užimta teritorija neatitinka realybės.
Palyginus Rusijos generalinio štabo žemėlapį su realia situacija fronte paaiškėjo, kad pilkoji fronto zona buvo „nuspalvinta“ kaip pilnai užimta Rusijos.
„Pergalė spalvotais pieštukais, o ne mūšio lauke“, – ironizavo socialinio tinklo „X“ atvirųjų šaltinių analitikas „NOELREPORTS“.
Pasak Ukrainos kariuomenės, priešingai, nei tvirtina V. Gerasimovas, Rusijos pajėgoms nepavyko užimti nė vieno didesnio Ukrainos miesto.
Nuo 2025-ųjų pradžios beprasmiuose mūšiuose vien Charkivo, Luhansko ir Donecko regionuose žuvo arba buvo sužeista beveik 210 tūkst. Rusijos karių.
Ukrainos pajėgos taip pat praneša sunaikinusios arba apgadinusios 2174 šarvuotas mašinas, 1201 tanką, 7303 artilerijos sistemas ir 157 daugkartinio paleidimo raketų sistemas.
Rusijos teiginius apie „saugumo zonų“ sukūrimą Sumų ir Charkivo srityse Ukrainos kariuomenė atmetė kaip bandymą užmaskuoti operacinius pralaimėjimus, pareikalavusius dešimčių tūkstančių aukų.
Teigiama, kad vien Kursko operacinėje zonoje Ukrainos pajėgos likvidavo 19 080 Rusijos karių, o dar 25 tūkst. buvo sužeisti.
Rusijos pateikti duomenys apie užimtas teritorijas ir gyvenvietes yra smarkiai išpūsti, pažymėjo Generalinis štabas.
Tuo tarpu vienintelis visiškai patvirtintas Rusijos veiksmų rezultatas nuo 2025 m. pradžios yra jos bendrieji nuostoliai – daugiau kaip 291 tūkst. karių žuvo arba buvo sužeista. Masinis 120 tūkst. Rusijos karių apdovanojimas tik dar labiau pabrėžia šių nuostolių mastą.
Kalbant apie agresorės valstybės teiginius, esą ji vykdo „precizinius smūgius tik į karinius taikinius“, realybė yra visai kitokia. Nuolatiniai Rusijos tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimai matuojami žmonių gyvybėmis. Vienas iš pavyzdžių – neselektyvi ataka Kyjive rugpjūčio 28-ąją, per kurią žuvo 25 civiliai, tarp jų keturi vaikai.
Generalinis štabas pažymi, kad po bet kokio Rusijos raketų smūgio Maskva iš karto skelbia, jog tai buvo „Ukrainos vadavietė“ arba „užsienio samdinių bazė“.
Teiginys, kad Ukrainos raketų pramonė buvo „sunaikinta“, tėra propagandinis miražas. Nuolatiniai tikslingi smūgiai kariniams taikiniams giliai Rusijos teritorijoje yra akivaizdžiausias Kremliaus mitų paneigimas, pabrėžė Ukrainos karinės pajėgos.
Pasak Generalinio štabo, generolo V. Gerasimovo pranešimas yra tipiškas agresyvaus Kremliaus melo ir arogancijos pavyzdys.
Ukrainos gynybos pajėgos, Kyjivo teigimu, toliau laiko frontą, naikina ir aliną okupantus. Bendri Rusijos koviniai nuostoliai nuo 2022 m. vasario 24 d. iki 2025 m. rugpjūčio 31 d. sudaro 1 082 140 karių, įskaitant 810 žuvusių arba sužeistų per pastarąją parą.