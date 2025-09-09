Nuo rusiškų dujų priklausoma Vengrija pasirašė 10 metų sutartį su „Shell“

Ši Vidurio Europos valstybė išliko artimiausia Kremliaus partnere ES, nepaisant invazijos į Ukrainą, ir priešinosi raginimams mažinti savo energetinę priklausomybę nuo Rusijos.
Vengrijos vyriausybė pasipriešino Briuselio planui nutraukti iškastinio kuro importą iš Rusijos ir išsireikalavo išimties iš sankcijų dėl naftos tiekimo vamzdynais.
Pagal 10 metų trukmės sutartį tarp „Shell“ ir Vengrijos valstybinės elektros energijos bendrovės MVM numatoma nuo 2026 m. iš viso patiekti 2 mlrd. kubinių metrų dujų, sakė užsienio reikalų ministras Peteris Szijjarto.
„Tai ilgalaikė sutartis, ilgiausios trukmės ir didžiausios apimties, kokia iki šiol buvo sudaryta su Vakarų partneriu“, – sakė jis žurnalistams Milane vykstančioje dujų konferencijoje.
Šia sutartimi pratęsiamas ankstesnis susitarimas su „Shell“ dėl 250 mln. kubinių metrų gamtinių dujų tiekimo kasmet 2021–2027 m.
Tačiau P. Szijjarto sakė, kad naujasis susitarimas nėra skirtas pakeisti rusiškas dujas.
„Diversifikacija mums nereiškia, kad reikia atsisakyti jau esamų šaltinių ir maršrutų, priešingai... prie esamų šaltinių ir maršrutų reikia pridėti naujų“, – sakė jis.
Vengrija turi 15 metų trukmės tiekimo sutartį su Rusijos „Gazprom“ dėl 4,5 mlrd. kubinių metrų per metus tiekimo iki 2036-ųjų, ir ji pastaraisiais metais buvo papildyta naujais tiekimo susitarimais.
Didžioji dalis Vengrijos importuojamų dujų tiekiama iš Rusijos dujotiekiu „TurkStream“, nutiestu Juodosios jūros dugnu, o toliau – jo tęsiniu, „Balkan Stream“ tinklu per Bulgariją ir Serbiją.