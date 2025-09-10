Lenkijoje pasklido įrašas, kaip numušamas rusų dronas: sprogo danguje

Socialiniuose tinkluose taip pat plinta dronų nuotraukos – anot tarnybų, į Lenkiją rugsėjo 9–10 d. naktį pateko keliolika orlaivių.
Analitikas Jarosławas Wolski savo „X“ paskyroje pasidalijo įrašu, kuriame matyti kaip raketa numuša taikinį.
„Įdomu, ar tai buvo mūsų F-16, ar olandų F-35“, – komentavo jis.
Trečiadienį, rugsėjo 10 d., kiek prieš 4 val. ryto Lenkijos ginkluotųjų pajėgų Operatyvinis vadavietės štabas pranešė, kad šalies oro erdvę pažeidė dronai. Incidentas įvyko vykstant masinei Rusijos atakai prieš Ukrainą.
Nuspręsta orlaivius numušti jau po to, kai jie kirs sieną. 7.40 val. kariuomenė informavo, kad Lenkijos ir sąjungininkų aviacijos veiksmai, susiję su oro erdvės pažeidimu, buvo užbaigti.
Lenkija netrukus paprašė konsultacijų pagal NATO sutarties 4-ąjį straipsnį, susijusį su išorinėmis grėsmėmis, trečiadienį Varšuvoje pranešė ministras pirmininkas Donaldas Tuskas.
4-asis straipsnis numato konsultacijas, jei kuri nors NATO narė mano, kad kyla grėsmė jos teritoriniam vientisumui, politinei nepriklausomybei ar saugumui.
Lenkijos oro pajėgos, padedamos Nyderlandų naikintuvų, sunaikino daugiau nei dešimt bepiločių orlaivių, kurie naktį įskrido į šalies oro erdvę, kai Rusija atakavo Ukrainą. D. Tuskas sakė, kad jie yra rusiški, ir taip pat pažymėjo, jog tai buvo pirmas kartas, kai Rusijos bepiločiai orlaiviai buvo numušti virš NATO teritorijos.
Pranešimų apie sužeistus žmones negauta, tačiau buvo apgadintas turtas.
Kitas, 5-asis NATO sutarties straipsnis numato, kad ginkluotas vienos Aljanso narės užpuolimas laikomas visų narių užpuolimu, ir įpareigoja kiekvieną narę reaguoti, siekiant atkurti ir palaikyti saugumą. Manoma, kad galimybė, jog Lenkija paprašys karinės pagalbos pagal 5-ąjį straipsnį, kol kas yra labai mažai tikėtina.
Lenkijanaikintuvai F-16F-35
