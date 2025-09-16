Analitikai paaiškino, kaip Kremliaus grasinimai ir „Zapad 2025“ pratybos artina Rusiją prie karo su NATO

Apie tai rašoma naujame Karo studijų instituto (ISW) pranešime.
ISW analitikai atkreipė dėmesį į naujas grėsmes, kurias išsakė Rusijos Saugumo Tarybos pirmininko pavaduotojas Dmitrijus Medvedevas. Rugsėjo 15 d. jis savo rusų ir anglų kalba rašomose socialinių tinklų paskyrose pareiškė, kad skrydžių draudimo zonos virš Ukrainos, kuri leistų NATO lėktuvams numušti Rusijos dronus, sukūrimas „reikštų tik vieną dalyką – karą tarp NATO ir Rusijos“.
D. Medvedevas taip pat pareiškė, kad Rusija „persekios“ ES valstybes ir Europos pareigūnus, kurie remia paskolų, užtikrintų Rusijos turtu, suteikimą Ukrainai. Buvęs Rusijos prezidentas grasino jiems Rusijos persekiojimu „visuose įmanomuose tarptautiniuose ir nacionaliniuose teismuose“, o „kai kuriais atvejais – ir neteisminiu būdu“.
ISW vertina šiuos žodžius kaip galimą grėsmę, kad Rusija imsis „kinetinių veiksmų prieš ES valstybes“ (red. past. – fizinės, o ne tik hibridinės ar kibernetinės agresijos).
Be to, Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas rugsėjo 15 d. tiesiogiai pareiškė, kad „NATO kariauja su Rusija“ ir kad „NATO de facto dalyvauja“ kare Ukrainoje, nes teikia paramą Ukrainos pusei.
D. Peskovas, kaip ir D. Medvedevas, pasmerkė Europos pastangas areštuoti įšaldytus Rusijos turtus, pareikšdamas, kad „tokie veiksmai neliks nepastebėti“.
ISW pabrėžė, kad D. Peskovo ir D. Medvedevo pareiškimai apie „karą“ tarp Rusijos ir NATO yra skirti sutrukdyti Aljansui ir Europos valstybėms apsiginti save ir Ukrainą nuo agresyvaus bei grėsmingo Rusijos elgesio, pavyzdžiui, neseniai įvykusio dronų įsibrovimo į Lenkiją rugsėjo 10 d.
Be to, Karo studijų instituto analitikai primena, kad nauji D. Peskovo ir D. Medvedevo pareiškimai pasigirdo Rusijai grasinant europiečiams dėl Serbijos ir NATO narės Norvegijos.
Rusijos ambasadorius Norvegijoje Nikolajus Korčunovas apkaltino Norvegijos pareigūnus įsibrovus į tariamas „rusų“ gyvenvietes suverenioje Norvegijos teritorijoje.
O Rusijos užsienio žvalgybos tarnyba pareiškė, kad Europos pareigūnai tariamai rengia „serbų Maidano“ revoliuciją.
Kremliaus pareigūnai nuolat naudoja naratyvus, panašius į tuos, kuriuos Rusija naudojo bandydama pateisinti savo invaziją į Ukrainą, tarp jų – teritorinės pretenzijos Ukrainai ir melagingi teiginiai apie 2014 m. Euromaidaną kaip tariamą „perversmą“.
Dabar tokios pareiškimai iš Maskvos skamba kaip grasinimai kitoms kaimyninėms valstybėms, įskaitant NATO nares, teigia ISW.
Pavyzdžiui, per pastarąsias savaites Rusija panašią eskalacinę retoriką naudojo prieš Suomiją – dar vieną NATO valstybę.
ISW taip pat pabrėžė, kad Rusija naudoja „Zapad-2025“ pratybas, kurios vyksta ir Baltarusijoje, kad paruoštų galimas būsimas fizines („kinetines“) provokacijas prieš kaimynines NATO valstybes.
Scenarijai, kuriuos per šias pratybas testavo Rusijos kareiviai:
branduolinio ginklo naudojimas Barenco jūros vandenyse, kurie ribojasi su Norvegija (NATO nare), ir „apsauga“ nuo panašaus priešo ginklo;
balistinių raketų kompleksų „Iskander-M“, galinčių nešti branduolinį ginklą, dislokavimas Kaliningrado srityje, kuri tiesiogiai ribojasi su NATO narėmis Lietuva ir Lenkija.
ISW primena, kad rusai jau naudojo Kaliningrado sritį kaip pradinę platformą GPS signalų trikdymui visoje Europoje. Be to, Rusija neseniai Kaliningrado srityje pastatė didelį radijo žvalgybos objektą – milžinišką žiedinę antenų sistemą netoli Černiachovsko aviacijos bazės, skirtą karinei radijo žvalgybai ir ryšiams.
Šis objektas yra už 25 km nuo Lenkijos sienos. Rugsėjo 15 d. už gynybą ir kosmosą atsakingas Europos Komisijos narys Andrius Kubilius pareiškė, kad 40 proc. visų skrydžių Europoje susiduria su tam tikru signalų trikdymu – tikriausiai sklindančiu iš Rusijos.
Todėl ISW analitikai daro išvadą, kad pratybos „Zapad-2025“ suteikia Rusijai ir Baltarusijai platformą, leidžiančią tobulinti jėgos („kinetinės“) eskalavimo metodus, o tai savaime yra tam tikra spaudimo NATO forma.
Be to, šių pratybų metu Rusijos ir Baltarusijos kareiviai praktikuoja ir treniruojasi, remdamiesi Rusijos patirtimi, įgyta karo su Ukraina metu.
„Rusija ir Baltarusija tikriausiai pasinaudos „Zapad-2025“ pratybomis, kad pagerintų bendrą kariuomenių sąveiką šiuolaikinio karo sąlygomis“, – apibendrino ISW.
Parengta pagal nv.ua inf.