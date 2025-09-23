Karo analitikai siunčia signalą: ką atskleidžia šie Rusijos veiksmai

Analitikai skelbia, kad pranešimai, jog Rusija kuria strateginį rekrutų rezervą aiškiai atskleidžia – Kremlius nėra suinteresuotas užbaigti karą Ukrainoje ir netgi gali ruoštis konfliktui su NATO.
Pasak ISW šaltinių, nuo 2025 metų rugsėjo 15 dienos Rusijos gynybos ministerija pasirašė sutartis su apie 292 tūkstančiais naujokų. Per mėnesį vidutiniškai – 31 tūkst. 600 rekrutų.
Šaltinis nurodė, kad dalis naujų karių jungiasi prie strateginio rezervo, kurį Rusija kurti pradėjo dar liepos pradžioje.
Tiesa, nėra žinoma, kiek jų yra siunčiama į strateginį rezervą, o kiek veikia fronto linijoje Ukrainoje.
„Rusijos karinė vadovybė galėjo nuspręsti, kad Rusija galės sau leisti kaupti strateginius rezervus, kai 2025 m. vasarą pradės mažėti jos nuostoliai“, – taip situaciją paaiškino ISW analitikai.
Pasak Ukrainos skelbiamos informacijos, Rusija nuo sausio iki liepos per mėnesį prarasdavo nuo 32 iki 48 tūkstančių karių.
Tai reiškia, kad vidutiniškai prarastų karių skaičius yra didesnis nei rekrutų.
ISW skaičiuoja, kad Rusijai teritoriniai laimėjimai mažiausiai kainavo gegužės-rugpjūčio mėnesiais. Čia buvo matuojami perimtos teritorijos dydis ir Ukrainos generalinio štabo skelbiami Rusijos nuostoliai.
„2025-ųjų vasarą sumažinti nuostoliai galėjo įtikinti Rusijos karinę vadovybę, kad jie gali sau leisti perkelti dalį naujų rekrutų į strateginį rezervą, nesumažinant puolimo tempo fronte Ukrainoje“, – rašė understandingwar.org.
Čia pabrėžiama, kad prie sumažėjusių nuostolių galėjo prisidėti ir pakitusi Rusijos taktika – puolimo operacijos vykdomos mažesnėmis atakoms grupėmis, vis dažniau pasitelkiamos mažos infiltravimosi taktikos.
Pasak ISW analitikų, visa tai leidžia daryti labai aiškią išvadą: „Pranešimai, kad Rusija kuria strateginį rezervą indikuoja, kad Kremlius nėra suinteresuotas užbaigti karą Ukrainoje, tačiau užtikrintai siekia savo tikslų karo lauke, ir galbūt ruošiasi konfliktui su NATO.“
Ekspertai nurodė, kad Rusija intensyvina sukarintų patriotinių jaunimo organizacijų programas, kurių tikslas – pritraukti jaunimą į kariuomenę.
„Sprendimas kurti strateginį rezervą ir neperkelti visų rekrutų į fronto linijas indikuoja, kad V.Putinas ir Rusijos karinė vadovybė sutinka su dabartiniu judėjimo į priekį tempu. Rusija strateginį rezervą kurti gali ir dėl platesnio Kremliaus pasiruošimo galimam Rusijos ir NATO konfliktui ateityje“, – skelbė understandingwar.org.
Ekspertai taip pat mano, kad Rusija „ruošiasi suintensyvinti puolimo operacijas Ukrainoje trumpuoju ir vidutiniu laikotarpiu.“
karas UkrainojeRusijaKremlius
