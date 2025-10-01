Pentagonas: JAV ir sąjungininkės mažina pajėgas Irake

Vašingtonas ir Bagdadas praėjusiais metais susitarė, kad 2014 m. įkurta tarptautinė koalicija prieš ISIS siekiant padėti vietos pajėgoms atsiimti džihadistų užgrobtą teritoriją Irake ir kaimynėje Sirijoje, savo karinę misiją Irake baigs iki 2025 m. rugsėjo pabaigos.
„Šis sumažinimas atspindi mūsų bendrą sėkmę kovojant su ISIS ir žymi pastangas pereiti prie ilgalaikės JAV ir Irako saugumo partnerystės“, – sakoma Pentagono atstovo Seano Parnello pranešime.
„JAV vyriausybė toliau glaudžiai bendradarbiaus su Irako vyriausybe ir koalicijos narėmis, kad garantuotų atsakingą perėjimą“, – pridūrė S. Parnellas.
Koalicija tęs karines operacijas Sirijoje, o tarptautinėms pajėgoms bus leista remti kovos su ISIS operacijas iš Irako autonominio Kurdistano regiono iki 2026 m. rugsėjo.
Balandį S. Parnellas atskirai paskelbė, kad Jungtinės Amerikos Valstijos maždaug perpus sumažins Sirijoje dislokuotų karių skaičių iki mažiau nei 1000.
ISIS patyrė didelių pralaimėjimų tiek Irake, tiek Sirijoje, tačiau džihadistai vis dar turi kovotojų abiejų šalių kaimo vietovėse, o JAV pajėgos periodiškai suduoda smūgius ir vykdo reidus, kad neleistų grupuotei atgimti.
