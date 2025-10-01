Lrytas Premium prenumerata tik
Vokietijoje suimti trys įtariami „Hamas“ nariai, planavę žudynes

2025 m. spalio 1 d. 18:56
Trečiadienį Berlyne buvo suimti trys įtariami palestiniečių grupuotės „Hamas“ nariai, planavę išpuolius prieš žydų ir Izraelio objektus, pranešė Vokietijos prokurorai. Taip pat buvo konfiskuoti ginklai ir šaudmenys.
Įtariamieji buvo „Hamas“ „užsienio agentai“, tiekę šaunamuosius ginklus ir šaudmenis organizacijai, sakoma federalinių prokurorų pareiškime.
Du Vokietijos piliečiai ir vienas Libane gimęs vyras įtariami tiekę ginklus ir šaudmenis mažiausiai nuo 2025 m. vasaros.
„Ginklai turėjo būti panaudoti „Hamas“ žudynėms, nukreiptoms prieš Izraelio ar žydų institucijas Vokietijoje“, – teigė valdžios atstovai.
Saugumo pajėgos aptiko įvairių ginklų, įskaitant automatą AK-47, kelis pistoletus ir nemažą kiekį šaudmenų.
Palestiniečių grupuotė „Hamas“, Europos Sąjungos ir JAV laikoma teroristine organizacija, 2023 m. spalio 7 d. surengė precedento neturintį išpuolį Izraelyje. Teroristai nužudė 1200 žmonių ir daugiau nei 250 paėmė įkaitais. Žudynės išprovokavo karą Gazos Ruože.
„Hamas“ deklaruojamas tikslas – sunaikinti Izraelį ir įkurti islamo teokratiją Artimuosiuose Rytuose.
