Izraelis sustabdė pagalbos Gazai flotilės laivus

Aktyvistų duomenimis, Viduržemio jūroje perimta 13 laivų, tačiau dar maždaug 30 tęsia kelionę.
Prieš tai „Global Sumud Flottilla“ pranešė apie pirmuosius susidūrimus su Izraelio kariniu laivynu. Izraelio laivai esą apsupo flotilės laivus. Jei laivai tęs kelionę, jie bus sulaikyti. Vėliau teigta, kad Izraelio pajėgos elgiasi „atvirai agresyviai“. Vienas laivas esą buvo tyčia taranuotas, į kitus paleistos vandens čiurkšlės.
Flotilės „motininis laivas“ – „Alma“ – buvo izoliuotas. Įgulos nariai, pasak flotilės vadovų, buvo sulaikyti ir turėjo būti nugabenti į Izraelio Ašdodo uostą.
Flotilę, kurią sudaro per 40 laisvų, yra apie 300 asmenų. Misijos nariai yra iš 44 šalių.
Birželį ir liepą Izraelis jau du kartus užkirto kelią aktyvistų bandymams laivais pristatyti pagalbą į Gazą.
