Iš „Hamas“ – atsakas dėl D. Trumpo taikos plano

„Hamas“ tęsia savo konsultacijas dėl D. Trumpo plano ir informavo tarpininkus, kad konsultacijos dar tęsiasi ir kad dar reikia šiek tiek laiko“, – penktadienį agentūrai AFP sakė grupuotės atstovas.
D. Trumpas davė grupuotei „dvi-tris dienas“ laiko priimti sprendimą dėl plano, kuris turėtų užbaigti karą tarp Izraelio ir „Hamas“. JAV prezidentas planą pristatė pirmadienį. Izraelis bei daug kitų valstybių Artimuosiuose Rytuose, taip pat kitos šalys pritarė planui. Kol kas nėra tik „Hamas“ atsakymo.
JAV administracija paskelbė 20 plano punktų. Remiantis jais, per 72 valandas nuo oficialaus ir viešo Izraelio pritarimo planui turi būti paleisti visi „Hamas“ rankose dar esantys įkaitai. Mainais Izraelis paleistų 250 iki gyvos galvos nuteistų palestiniečių ir 1 tūkst. 700 kalinamų Gazos gyventojų. Izraelio kariuomenė turi pasitraukti iš palestiniečių teritorijos, tačiau tai susieta su Gazos Ruožo demilitarizavimu.
Remianti planu, „Hamas“ nebevaidins jokio vaidmens vyriausybėje. Tie, kas sudės ginklus, sulauks amnestijos. Administravimą laikinai perimtų technokratinis, nepolitinis palestiniečių komitetas, kurį prižiūrėtų nauja tarptautinė institucija.
Pastarosiomis dienomis būta dag spėlionių, koks bus „Hamas“ atsakas į pirmadienį D. Trumpo Vašingtone, dalyvaujant Izraelio premjerui Benjaminui Netanyahu, pristatytą planą. Spaudimas „Hamas“ yra didžiulis – kariniu požiūriu dėl Izraelio puolimo Gazos Ruožo šiaurėje, diplomatiniu – nes planui pritarė ir „Hamas“ sąjungininkės.
Stebėtojai mano, kad „Hamas“ gali kelti papildomų reikalavimų. Pasak Izraelio stoties „i24news“, Izraelis tam erdvės nemato – „Hamas“ esą gali planą tik priimti arba atmesti. B. Netahyahu paskelbė, kad jei grupuotė planą atmes, Gazos karas bus tęsiamas.
Gazos karą sukėlė beprecedentė „Hamas“ ir kitų ekstremistinių grupuočių ataka prieš Izraelį 2023 m. spalio 7 d. Per ją, Izraelio duomenimis, žuvo daugiau kaip 1 tūkst. 200 žmonių, 251 buvo paimtas įkaitu.
Izraeliui pradėjus karo veiksmus Gazos Ruože, čia, „Hamas“ institucijų duomenimis, jau žuvo daugiau kaip 66 tūkst. žmonių.
„Hamas“PalestinaDonaldas Trumpas (Donald Trump)
Rodyti daugiau žymių