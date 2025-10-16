Rusijos aviacijos fiasko: pametė galingą bombą prie pat svarbaus karinio aerodromo

Incidentas įvyko greta Engelso karinio aerodromo, kuris yra pagrindinė Rusijos tolimųjų smūgių aviacijos bazė. Iš čia, Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinio štabo duomenimis, kyla orlaiviai raketiniams smūgiams prieš Ukrainą.
Kvasnikovkos atvejis papildo ilgą panašių nutikimų grandinę. „ASTRA“ skaičiuoja, kad nuo 2025 m. pradžios Rusijos teritorijoje ir okupuotose Ukrainos žemėse pametė mažiausiai 126 sprogmenys.
Vien per dvi rugsėjo savaites Belgorodo srityje ir vadinamosios Donecko liaudies respublikos teritorijoje aptikta 11 tokių bombų.
„ASTRA“ teigimu, 2024 m. Rusijos kontroliuojamose teritorijose per klaidą nukrito mažiausiai 165 aviacinės bombos. Tendencija išlieka grėsminga ir 2025-aisiais.
Pranešama, kad Rusija aktyviai perdirba senas sovietines bombas, suteikdama joms sulankstomus sparnus ir palydovinės navigacijos sistemas.
Tokia modernizacija leidžia bombas numesti už 60–70 km nuo fronto linijos. Praktika rodo, kad patobulinti užtaisai ne visada tiksliai pasiekia taikinius.
„Rusijos valdžia apie tokius atvejus mieliau nutyli arba dėl jų pasekmių kaltina Ukrainos ginkluotąsias pajėgas“, – rašo „ASTRA“.
RusijaUkrainaOro uostas
