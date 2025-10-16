Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
PasaulisKonfliktai ir saugumas

Rusijos aviacijos fiasko: pametė galingą bombą prie pat svarbaus karinio aerodromo

2025 m. spalio 16 d. 11:54
Lrytas.lt
Spalio 12 d. prie Kvasnikovkos kaimo, netoli Engelso Saratovo srityje, Rusijos lėktuvas pametė didelės sprogstamosios galios bomba FAB-500, praneša kanalas „ASTRA“, remdamasis Rusijos Nepaprastųjų situacijų ministerijos šaltiniu. Amunicija nesprogo, žmonės nenukentėjo ir žalos neužfiksuota.
Daugiau nuotraukų (21)
Incidentas įvyko greta Engelso karinio aerodromo, kuris yra pagrindinė Rusijos tolimųjų smūgių aviacijos bazė. Iš čia, Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinio štabo duomenimis, kyla orlaiviai raketiniams smūgiams prieš Ukrainą.
Kvasnikovkos atvejis papildo ilgą panašių nutikimų grandinę. „ASTRA“ skaičiuoja, kad nuo 2025 m. pradžios Rusijos teritorijoje ir okupuotose Ukrainos žemėse pametė mažiausiai 126 sprogmenys.
Vien per dvi rugsėjo savaites Belgorodo srityje ir vadinamosios Donecko liaudies respublikos teritorijoje aptikta 11 tokių bombų.
„ASTRA“ teigimu, 2024 m. Rusijos kontroliuojamose teritorijose per klaidą nukrito mažiausiai 165 aviacinės bombos. Tendencija išlieka grėsminga ir 2025-aisiais.
Pranešama, kad Rusija aktyviai perdirba senas sovietines bombas, suteikdama joms sulankstomus sparnus ir palydovinės navigacijos sistemas.
Tokia modernizacija leidžia bombas numesti už 60–70 km nuo fronto linijos. Praktika rodo, kad patobulinti užtaisai ne visada tiksliai pasiekia taikinius.
„Rusijos valdžia apie tokius atvejus mieliau nutyli arba dėl jų pasekmių kaltina Ukrainos ginkluotąsias pajėgas“, – rašo „ASTRA“.
RusijaUkrainaOro uostas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.