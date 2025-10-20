Lrytas Premium prenumerata tik
Bulgarija leistų V. Putinui per savo oro erdvę skristi į Budapeštą

2025 m. spalio 20 d. 19:59
Europos Sąjungos (ES) narė Bulgarija signalizuoja, kad leis Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui skristi per savo oro erdvę, jei jis vyks į Budapeštą susitikti su JAV prezidentu Donaldu Trumpu.
„Jei dedamos pastangos taikai pasiekti, jei yra sąlygos susitikimui, tai logiškiausia tokį susitikimą įmanomu būdu įgalinti“, – Liuksemburge vykusio ES užsienio reikalų ministrų susitikimo kuluaruose sakė Bulgarijos diplomatijos vadovas Georgas Georgiewas.
Vienas galimų skrydžio iš Maskvos į Budapeštą maršrutų driekiasi virš Juodosios jūros, Bulgarijos ir Serbijos. Tačiau po Rusijos invazijos į Ukrainą Bulgarijos oro erdvė rusų lėktuvams yra uždaryta.
