Bulgarija leistų V. Putinui per savo oro erdvę skristi į Budapeštą

„Jei dedamos pastangos taikai pasiekti, jei yra sąlygos susitikimui, tai logiškiausia tokį susitikimą įmanomu būdu įgalinti“, – Liuksemburge vykusio ES užsienio reikalų ministrų susitikimo kuluaruose sakė Bulgarijos diplomatijos vadovas Georgas Georgiewas.
Vienas galimų skrydžio iš Maskvos į Budapeštą maršrutų driekiasi virš Juodosios jūros, Bulgarijos ir Serbijos. Tačiau po Rusijos invazijos į Ukrainą Bulgarijos oro erdvė rusų lėktuvams yra uždaryta.
Vladimiras PutinasBulgarijaKremlius
Rodyti daugiau žymių