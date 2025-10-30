Vengrijoje sprogus naftos perdirbimo gamyklai V. Orbanas užsiminė apie ataką iš išorės

Pirmadienio naktį Dunojaus naftos perdirbimo gamykloje Sazchalombatos mieste į pietus nuo sostinės Budapešto kilo gaisras. Ši naftos perdirbimo gamykla, kurią valdo Vengrijos energetikos bendrovė MOL, yra didžiausia šalyje ir daugiausia perdirba žaliavinę naftą iš Rusijos.
„Tyrimas vyksta pilnu tempu, – socialiniame tinkle rašė V. Orbánas. – Dar nežinome, ar tai buvo avarija, gedimas, ar ataka iš išorės.“
Jo viešos užuominos apie galimą sabotažą prieštarauja bendrovės MOL praėjusią savaitę paskelbtam pranešimui, kad jokių kokio nors išpuolio įrodymų nėra.
„Lenkijos užsienio reikalų ministras patarė ukrainiečiams susprogdinti naftotiekį „Družba“, – pridūrė V. Orbánas. – Tikėkimės, kad tai ne toks atvejis.“
Jis, matyt, turėjo omenyje komentarą, kurį praėjusią savaitę socialiniuose tinkluose paskelbė Lenkijos užsienio reikalų ministras Radosławas Sikorskis, kuris rašė, kad tikisi, jog Kijevui „pagaliau pavyks išjungti“ strategiškai svarbų naftotiekį, kuriuo Rusijos nafta tiekiama į Vengriją.
Budapeštas sulaukė ukrainiečių ir jų sąjungininkų kritikos už tai, kad per visą Maskvos karą toliau importavo rusišką naftą, nors likusi ES dalis iš esmės atsisakė Kremliaus energijos išteklių.
Vengrijos lyderis teigė, kad jo šalis neturi priėjimo prie jūros ir todėl Budapeštas neturi kito pasirinkimo, kaip tik importuoti pigią naftą ir dujas iš Rusijos, ir tvirtino, kad priešingu atveju kainos vartotojams smarkiai išaugtų ir netgi žadėjo apeiti JAV sankcijas Rusijos naftos bendrovėms. Tokiais pareiškimais jis žarstėsi nepaisydamas kaimyninės Kroatijos pasiūlymo patenkinti Budapešto energijos poreikius savo naftotiekiu.
V. Orbánas ketvirtadienį pridūrė nurodęs savo vyriausybei informuoti bendrovę MOL, kad ši dėl gaisro naftos perdirbimo gamykloje nedidintų energijos kainų vartotojams.
VengrijaViktoras OrbanasLenkija
