Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas atsakė į penktadienio JAV prezidento Donaldo Trumpo teiginį, esą „karas baigsis per netolimą ateitį“.
D. Peskovas spaudos konferencijoje pakartojo Kremliaus poziciją, kad karas gali baigtis tik tuomet, kai Rusija pasieks savo tikslus. Maskva, esą, tai pageidautų padaryti politiniais bei diplomatiniais būdais.
„Tačiau šiuo metu yra pauzė, bandymai yra sustoję. Jie sustojo ne dėl mūsų kaltės“, – teigė jis, kaltindamas Ukrainą.
Rusija jau kurį laiką tvirtina, kad Ukraina blokuoja visas pastangas dėl karo pabaigos.
Kyjivas ir Europos sostinės atmeta šiuos Kremliaus kaltinimus. Nuo liepos 23 d. tarp Rusijos ir Ukrainos nevyksta jokie tiesioginiai derybų susitikimai.
D. Trumpas bandė įtikinti Rusijos vadovą Vladimirą Putiną ir Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį susitikti. Tačiau Kremlius teigė, kad toks viršūnių susitikimas galėtų įvykti tik Maskvoje.
Tai – sąlyga, kurios V. Zelenskis nepriima. Jis ne kartą sakė, kad netiki V. Putino pareiškimais dėl noro užbaigti karą.
D. Peskovas pirmadienį pakartojo, kad Kyjivas nenori tęsti pokalbių dėl karo pabaigos.
„Juos įvairiais būdais įkvepia Europos šalys, kurios mano, kad Ukraina gali laimėti karą ir užtikrinti savo interesus kariniais būdais“, – teigė jis.
Kremliaus atstovas spaudai pridūrė, kad tai yra gili iliuzija, atsižvelgiant į padėtį fronto linijoje.
Rusija kontroliuoja apie 19 proc. Ukrainos teritorijos ir siekia užimti Pokrovsko ir Kupjansko miestus.
RusijaKremliusDmitrijus Peskovas
