D. Trumpas grasina „padariniais“ Iranui, jei nebus pasiekas susitarimas branduolinėse derybose

„Nemanau, kad jie nori padarinių, jei nebus susitarimo“, – sakė jis žurnalistams prezidentiniame lėktuve „Air Force One“. D. Trumpas pridūrė „netiesiogiai“ dalyvausiąs derybose.
Antradienį Ženevoje planuojami nauji Irano ir JAV pokalbiai. Teherano duomenimis, jie, kaip jau prieš ankstesnį ratą Omane, vyks netiesiogiai. Pasak iraniečių žiniasklaidos, Irano delegacijai vadovaus užsienio reikalų ministras Abbasas Araghchi. Baltieji rūmai į Ženevą delegavo JAV specialųjį pasiuntinį Steve‘ą Witkoffą ir D. Trumpo žentą Jaredą Kushnerį.
Vašingtonas ir Teheranas netiesioginius pokalbius atnaujino vasario 6 d. D. Trumpas grasina Iranui kariniu smūgiu, jei nebus pasiektas susitarimas branduoliniame ginče.
Teheranas nori derėtis tik dėl savo branduolinės programos ir sankcijų atšaukimo. Tuo tarpu JAV ir Izraelis reikalauja derybų ir dėl Irano raketų programos bei Teherano paramos kovotojams Artimuosiuose Rytuose, įskaitant „Hezbollah“ Libane ir islamistinį „Hamas“ judėjimą Gazos Ruože.
